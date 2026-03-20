Big Little Lies: Autora revela trama do livro que vai inspirar a 3ª temporada - (crédito: Observatorio do Cinema)

A autora Liane Moriarty revelou os primeiros detalhes de Big Little Truths, livro que servirá de base para a terceira temporada de Big Little Lies. A obra será publicada em 25 de agosto pela Penguin Random House.

A nova história retoma as personagens Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie, agora uma década após os eventos originais. A trama acompanha o grupo após os filhos crescerem e entrarem na adolescência, trazendo novos conflitos e consequências do passado.

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A terceira temporada da série da HBO foi confirmada no ano passado. Francesca Sloan, cocriadora de Sr. e Sra. Smith, será responsável pelo roteiro do primeiro episódio e também atuará como produtora executiva.

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David E. Kelley, Nicole Kidman e Reese Witherspoon retornam na produção, com Kidman e Witherspoon também liderando o elenco. Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz devem reprisar seus papéis.

O novo arco narrativo começa quando o diretor de uma escola recebe um dedo humano decepado pelo correio, desencadeando tensão entre os pais. Enquanto isso, o grupo conhecido como Monterey Five enfrenta dilemas pessoais que colocam à prova seus laços.

Veja a sinopse completa do novo livro:

"Se alguém não era convidado para uma festa de aniversário infantil, os sentimentos eram feridos. Mas dez anos se passaram, e agora as crianças estão no ensino médio, com todo o drama da adolescência, incluindo drogas, sexo e álcool. A sogra de Celeste, Mary Louise, está se comportando de forma estranha – seria apenas esquecimento da idade ou algo mais sombrio? Madeline enfrenta talvez o maior desafio de sua vida, Jane chega a um ponto perigoso em seu casamento, e Bonnie descobre que há limites para o consolo encontrado no yoga. Já Renata vive sua melhor fase, provando que a vingança pode ser doce. Quando um homem estranho começa a rondar a escola fazendo perguntas aparentemente inocentes, esse grupo de mulheres precisa finalmente encarar as consequências das verdades que revelaram – ou esconderam – de seus filhos. Agora, os riscos são muito maiores do que ficar de fora de um show de patinação no gelo, e o gelo nunca esteve tão fino para nenhuma delas."

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Tudo sobre Big Little Lies

Lançada em 2017, Big Little Lies foi pensada inicialmente como uma minissérie, mas logo se tornou um fenômeno de crítica, conquistando diversos prêmios Emmy, incluindo melhor minissérie, melhor atriz para Nicole Kidman e melhor atriz coadjuvante para Laura Dern, entre outros.

Big Little Lies acompanha três mulheres de Monterey – Madeline, Celeste e Jane – que enfrentam conflitos pessoais sob a aparência de vidas perfeitas. Suas histórias se cruzam após um caso de bullying na escola dos filhos, criando uma amizade inesperada. No centro da narrativa está um assassinato durante um evento escolar, cujo mistério é revelado aos poucos, enquanto segredos de violência doméstica, rivalidades e dramas familiares vêm à tona.

Logo depois, a HBO confirmou a produção de uma segunda temporada, trazendo de volta quase todo o elenco principal e contando ainda com a chegada ilustre de Meryl Streep como Mary Louise Wright.

Além dela, a trama reuniu nomes como Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Alexander Skarsgård, Adam Scott, James Tupper e Jeffrey Nordling.

Enquanto o primeiro ano foi inspirado no livro de Liane Moriarty, o segundo se desenvolveu a partir de uma história inédita escrita pela própria autora. As 2 temporadas de Big Little Lies estão disponíveis na HBO Max. O 3º ano não tem previsão de estreia.

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