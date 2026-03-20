Globo estuda novo programa vespertino após fracasso antes da pandemia

O novo projeto ainda é uma ideia embrionária e dificilmente sairá do papel neste ano, em virtude da Copa do Mundo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Globo está com expectativas traçadas para realizar uma nova aposta arriscada, e que, há alguns anos, foi extremamente desastrosa no horário vespertino: desenvolver um novo programa para a faixa.

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Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a emissora carioca voltou a avaliar a criação de um novo programa ao vivo para as tardes, com base em um encomendado pela própria empresa.

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O levantamento apontou que o mercado publicitário possui uma demanda reprimida para o horário, aos quais os interessados em ações de merchandising testemunhal encontram apenas atrações focadas para as classes C, D e E. O novo projeto ainda é uma ideia embrionária e dificilmente sairá do papel neste ano, em virtude da Copa do Mundo, entre junho e julho, e com as eleições gerais que ocorrerão em outubro.

Para se ter uma ideia, antes da pandemia da Covid-19, a Globo lançou o Se Joga, que foi inicialmente apresentado por Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Érico Brás. À época, o formato foi um completo desastre em todos os aspectos, tendo quebrado recordes negativos no Ibope e uma sequência de derrotas para a Record e o SBT.