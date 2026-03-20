Globoplay anuncia estreia da 3ª temporada de "Os Outros"

Nesta temporada, o figurino mergulha na estética do campo, refletindo a simplicidade e a escassez de recursos de uma cidade interiorana - (crédito: Reprodução/ Globoplay/ Paulo Belote)





Adanilo interpreta Diego, filho de Domingas, papel da atriz Docy Moreira, na terceira temporada da série Os outros, que estreia em 9 de abril no Globoplay. Criada por Lucas Paraizo e com direção artística de Luisa Lima, a trama apresenta Domingas como uma mulher marcada por traumas profundos, que projeta nos animais de sua propriedade a ideia de família.

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Esse comportamento gera constantes conflitos com o filho. Eles vivem em um terreno vizinho ao de Roberto (Lázaro Ramos). Domingas e Diego carregam uma carga emotiva muito intensa. Por trás do rancor que um sente pelo outro, existe um amor sufocado por um segredo e uma tragédia, adianta Lucas Paraizo.

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Nesta temporada, o figurino mergulha na estética do campo, refletindo a simplicidade e a escassez de recursos de uma cidade interiorana.

A paleta em tons ferrugem e terracota reforça a rusticidade do ambiente, com roupas envelhecidas para transmitir o desgaste do tempo. As roupas de Domingas e Diego, assim como de outros personagens, foram tingidas para parecerem lavadas em água de rio, explica o figurinista Cao Albuquerque.