Lollapalooza 2026: veja como assistir grátis na TV e no streaming

A cobertura no Multishow, Canal Bis e Globoplay será comandada por Chinaina, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Laura Vicente e Magá Moura, trazendo toda a energia do festival - (crédito: Observatorio da TV)





Nesta sexta-feira (20) começa a maratona de shows do Lollapalooza Brasil 2026, em sua 13ª edição. Direto de Interlagos, o festival será transmitido para todo o país pela Globo nos dias 20, 21 e 22 de março. A cobertura multiplataforma terá início às 14h30 desta sexta-feira (20) no Multishow e no Canal Bis, além dos assinantes do plano premium do Globoplay.

Quem não é assinante também poderá acompanhar os quatro palcos pelo sinal aberto do Globoplay, que alternará entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos. A TV Globo exibirá flashes durante a programação e, nas madrugadas, uma seleção com os principais destaques das apresentações. Na semana seguinte, a emissora leva ao ar um especial com os momentos mais marcantes dos palcos de Interlagos.

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A cobertura no Multishow, Canal Bis e Globoplay será comandada por Chinaina, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Laura Vicente e Magá Moura, trazendo toda a energia do festival, curiosidades sobre os artistas, bastidores e entrevistas exclusivas. No dia 20, Isa Buzzi, artista acelerada do Alerta Experimente, participa como apresentadora convidada na transmissão do Multishow. Já na TV Globo, Kenya Sade apresenta os especiais com os destaques de cada dia diretamente do Autódromo de Interlagos.

No Multishow e no Canal Bis, o público confere performances de nomes como Sabrina Carpenter, Deftones, Chappell Roan, Skrillex, Tyler, The Creator, Lorde, Lewis Capaldi, Turnstile e Doechii. Enquanto o Multishow mostra os palcos 1 e 2, o Canal Bis transmite os palcos 3 e 4. A cobertura completa estará disponível no Globoplay para assinantes do plano Premium, que também terão acesso à transmissão em 4K do Multishow por meio de um sinal extra.