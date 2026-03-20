Convite inesperado leva Felca ao "Fantástico" em quadro sobre saúde mental

Em entrevista à coluna Outro Canal, Felca contou que ficou surpreso com o convite da Globo e da equipe do Fantástico - (crédito: Observatorio da TV)





Um dos youtubers mais populares do Brasil, que ganhou notoriedade ao expor a adultização de crianças nas redes sociais, Felca estreia no próximo domingo (22/3) como contratado da Globo. Ele será o protagonista do quadro Sobre Nós, no Fantástico, onde, ao lado de especialistas convidados, discutirá temas ligados à saúde mental.

A série terá seis episódios. Felca participa de encenações que ilustram os assuntos abordados e, em seguida, conversa com especialistas sobre causas, sintomas e possíveis tratamentos. O episódio inicial terá como foco a ansiedade social. Em uma das cenas, o influenciador aparece cercado de pessoas, inquieto com a sensação de estar sendo observado e julgado constantemente.

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Em entrevista à coluna Outro Canal, Felca contou que ficou surpreso com o convite da Globo e da equipe do Fantástico:

Eu fiquei surpreso quando fui chamado para fazer este quadro. O pessoal foi muito solícito, entendeu minha ideia, me deu liberdade criativa. O quadro está bastante pessoal, consigo trazer um pouco de mim e falar com bastante gente, afirmou.

Segundo ele, o objetivo é oferecer conforto e reflexão ao público:

A principal missão é trazer um conforto através dos especialistas. Eu também estou nesse lugar de descoberta, não trago soluções prontas, mas quero desvendar junto com as pessoas o que são esses problemas tão comuns, explicou.

Felca, cujo nome verdadeiro é Felipe Bressanim Pereira, começou sua trajetória como streamer em 2012, produzindo vídeos de jogos eletrônicos. Com o tempo, reformulou seu conteúdo e passou a criar vídeos humorísticos, misturando sátira, autodepreciação e reflexões mais sérias.