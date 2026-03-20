Na UTI, Juca de Oliveira, de 91 anos, apresenta estado delicado





O ator Juca de Oliveira, de 91 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com nota divulgada pela assessoria nesta quinta-feira (19), o estado de saúde do artista é considerado delicado. A internação ocorreu na última sexta-feira (13), poucos dias antes de o veterano completar 91 anos.

Segundo a equipe médica, Juca enfrenta um quadro de pneumonia associado a complicações cardíacas, o que exigiu cuidados intensivos. Em comunicado oficial, o hospital confirmou que o ator está sob acompanhamento especializado: O paciente encontra-se internado na UTI cardíaca, recebendo assistência integral, informou a unidade, sem detalhar a evolução do quadro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Até o momento, não há previsão de alta. A equipe do ator não divulgou novos boletins, mas reforçou que ele segue recebendo todos os cuidados necessários.

Leia também: Livro propõe acolhimento a filhos de vítimas de violência doméstica

Na íntegra, a nota da assessoria destaca: O ator, autor e diretor Juca de Oliveira, membro da Academia Paulista de Letras, está internado na UTI cardíaca do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira passada. Aos 91 anos, celebrou aniversário na segunda-feira e, infelizmente, encontra-se em estado delicado de saúde, ocasionado por uma pneumonia e condição cardiológica.