Elas no Itamaraty reúne obras de 24 artistas no Mês das Mulheres

A nostra Elas no Itamaraty reúne obras de 24 artistas mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e está em exposição pela terceira vez no Palácio do Itamaraty até o dia 5 de abril. Para a realização da exibição, mais de 20 artistas mulheres doaram obras à instituição.

A Referência Galeria de Arte (202 Norte) também contribuiu com o projeto e doou 16 obras, entre elas de artistas de destaque local e nacional. Entre elas estão: Gisel Carriconde Azevedo, Suyan de Mattos, Iole de Freitas, Shirley Paes Leme, Selma Pereira, entre outras artistas do próprio acervo da galeria.

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Com a colaboração individual de quase 80 pessoas, o retrato de Maria José de Castro Rebello Mendes, a primeira mulher diplomata do Brasil, pintado pela artista brasiliense Camila Soato, pôde ser adquirido para a mostra e se tornou o ponto central da exposição. Todas as obras passarão a integrar permanentemente o acervo do Palácio do Itamaraty.





Serviço

Elas no Itamaraty

De 7 de março ao dia 5 de abril, no Palácio do Itamaraty, mediante agendamento prévio no site gov.br.