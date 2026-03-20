Espetáculo aborda desafios da mobilidade urbana para pessoas com deficiência

Com uma narrativa lírica, o espetáculo Qualquer um busca promover o debate com o público sobre temas como acessibilidade, inclusão, empatia e o direito à cidade ao adaptar as histórias reais de pessoas com deficiência. A peça estreia no Espaço Cultural Renato Russo, no dia 28 de março, às 19h e 21h, e 29 de março, às 18h, e segue para o Complexo Cultural de Planaltina nos dias 4 e 5 de abril. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Sympla.

Além das apresentações nos espaços culturais, a peça também será encenada na Rodoviária de Sobradinho, no dia 1º de abril e na Rodoviária do Plano Piloto no dia 2 de abril, ambos às 17h. No palco, as atrizes Fernanda Duarte e Gabriela Vasconcelos interpretam duas vendedoras ambulantes que testemunham diariamente os problemas enfrentados por pessoas com deficiência que utilizam o transporte público. Após todas as apresentações, serão realizados bate-papos com o público sobre o tema. Além disso, as performances contarão com audiodescrição, intérprete de Libras e monitoria de acessibilidade.

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Fundado em 2021, o coletivo Poéticas da Meia Noite desenvolve trabalhos cênicos a partir de pesquisas sobre memórias e alteridade na construção dramatúrgica. Em 2023, o grupo estreou o seu primeiro espetáculo Pititinga – Peixe Pequeno, seguido de Solos Flutuantes (2024) e do infantil A Pequena Casa Flutuante (2025).

Serviço

Qualquer Um

No Espaço Cultural Renato Russo, no dia 28 de março, às 19h e 21h, e 29 de março, às 18h. No Complexo Cultural de Planaltina no dia 4 de abril, às 19h e 21h, e 5 de abril, às 18h. Na Rodoviária de Sobradinho e Plano Piloto nos dias 1º e 2 de abril, respectivamente, às 17h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.