Fenômeno no streaming, série sobre Anita Harley estreia na Globo

A obra retrata a intensa disputa pela herança de Anita Harley, herdeira das lojas Pernambucanas - (crédito: Observatorio da TV)





Fenômeno de audiência no Globoplay, serviço de streaming da Globo, o documentário O Testamento: O Segredo de Anita Harley ganhará exibição na TV aberta na próxima segunda-feira (23).

O primeiro episódio vai ao ar logo após o BBB 26, dentro da sessão Tela Quente, por volta das 23h15. Mais cedo, três participantes do reality assistirão ao início da produção no Cine BBB.

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Lançada em fevereiro de 2026, a série rapidamente se tornou o maior sucesso da plataforma, superando inclusive a novela das nove, Três Graças, e o próprio BBB 26.

A obra retrata a intensa disputa pela herança de Anita Harley, herdeira das lojas Pernambucanas, cuja fortuna é estimada em R$ 1 bilhão. O conflito teve início em 2016, quando a empresária sofreu um AVC que a deixou em coma, desencadeando uma batalha judicial sobre sua curatela função atribuída a alguém para administrar bens e representar civilmente quem não tem condições de fazê-lo.

Entre os principais personagens estão Cristine Rodrigues, secretária de confiança de Anita, indicada em testamento vital para cuidar dela, e Sônia Soares (Suzuki), funcionária que morava na mansão da herdeira e se apresenta como sua companheira. O filho de Sônia, Arthur, também reivindica reconhecimento de maternidade socioafetiva com a empresária.

Com depoimentos inéditos de advogados, familiares e amigos, a narrativa combina perfis dos protagonistas com uma cronologia dinâmica dos acontecimentos. O projeto é uma produção do Núcleo de Documentários dos Estúdios Globo, agora sob liderança de Pedro Bial, com direção de Camila Appel, codireção de Dudu Levy e roteiro de Ricardo Calil, Camila Appel e Iuri Barcelos.