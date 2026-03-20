Velozes e Furiosos 11, também chamado de Fast Forever, teve uma atualização importante. O ator Vin Diesel revelou que o roteirista Michael Lesslie (Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Truque de Mestre 3) será responsável pelo roteiro do capítulo final da franquia.

Diesel nas redes sociais escreveu nas redes sociais: "25 anos. Oito diretores. Incontáveis roteiristas, equipes e atores, cada um contribuindo com algo real para uma saga que resistiu ao tempo"

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais aqui: Fenômeno no streaming, série sobre Anita Harley estreia na Globo

Segundo o ator, a escolha de Lesslie reforça o tom do desfecho: "Sentado com Mike Lesslie, ouvindo o que ele pretende trazer para o próximo capítulo, senti aquilo de novo. Uma história com algo real pulsando dentro dela." afirmou.

Diesel também destacou a responsabilidade de concluir a história "Existe um peso em entregar um final. Uma responsabilidade com todos que fizeram parte disso e com o público que acompanhou. Você não leva isso de forma leve" disse.

O ator ainda indicou que o longa deve retornar a Los Angeles, cenário do primeiro filme, "Quando você percebe que vai voltar para as ruas onde tudo começou, algo se encaixa. Voltar para casa para encerrar da forma certa não é logística, é um presente" completou.

Veja o post de Diesel:

Até o momento, detalhes sobre a trama, elenco completo e direção de Fast Forever (Velozes e Furiosos Para Sempre, em tradução literal) ainda não foram divulgados pelo estúdio.

O filme chegará aos cinemas em 17 de março de 2028

O post Velozes e Furiosos 11: Vin Diesel anuncia roteirista e comenta filme apareceu primeiro em Observatório do Cinema.