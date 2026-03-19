Evento de rap para mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ abre inscrições no DF

O projeto Divas da Rima busca dar oportunidade para o público feminino e pessoas que se identificam com a sigla LGBTQIAPN+ dentro do rap. Idealizado pela diretora de produção Angel Martins, o concurso de rap terá a participação de 10 artistas em grupo ou solo, com premiação em troféu e dinheiro. O evento será realizado no dia 2 de maio na Praça Central do Paranoá. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de abril.

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O concurso tem como objetivo movimentar as periferias de Brasília e dar uma oportunidade direta e indireta de trabalho por meio das premiações em dinheiro no evento final. Além das batalhas de rap, o evento conta com show de DJs. “Queremos atender a demanda de um público que vive em situação de vulnerabilidade social e dificilmente tem acesso à grandes eventos com qualidade técnica deste segmento. E vamos oferecer um ambiente onde as participantes possam se sentir livres, sem medo de julgamento, assédio ou discriminação para expressarem sua arte”, ressalta Angel.

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Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), o projeto Divas da Rima começou em 2024 e agora, nesta nova edição, a premiação será de R$ 3.000 para o primeiro colocado, R$ 2.000 para o segundo, R$ 1.000 para o terceiro e R$ 500 para o quarto. Do quinto ao décimo colocado, a premiação será de R$ 100 para cada participante.

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“O rap será essa ponte que une diferentes histórias, no mesmo lugar e favorece o sentimento de pertencimento de pessoas historicamente menos favorecidas na arte. É importante salientar que o Paranoá/DF é excluído do circuito de apresentações culturais, além de ainda não dispor de nenhum espaço cultural onde possam acontecer grandes espetáculos de música, teatro e dança. Queremos mudar essa realidade”, reforça a diretora de produção.





Serviço

Divas da Rima

Na Praça Central do Paranoá, no dia 2 de maio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de abril pelo link que consta na bio do Instagram: @divasdarima e @2producoess.