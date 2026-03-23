Cauã Reymond quebra o silêncio sobre vida amorosa após flagra com influencer





Cauã Reymond abriu o jogo sobre a vida amorosa, em meio aos flagras recentes que envolveram seu nome com a influenciador Luana Mandarino.

Nos últimos dias, o ator foi flagrado em clima pra lá de íntimo com a beldade, durante um dia de sol em uma praia do Rio de Janeiro, onde trocaram beijos e carícias em público.

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Em entrevista à revista Quem, Cauã Reymond reagiu acerca do assunto, e, sendo discreto, resumiu o atual momento: "Eu estou superfeliz. Sou reservado, mas ando feliz", disse. Segundo ele, seu jeito mais recluso tem sido maior nos últimos tempos: "Cada vez eu saio menos de casa", admitiu, entre risos.

Envolvido em seu novo projeto, a série Jogada de Risco, produzida pelos Estúdios Globo em parceria com o Globoplay, ao qual foi idealizada e será protagonizada por ele, Cauã destacou suas altas expectativas pela recepção positiva do público com o trabalho.

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"Estou torcendo para a série ser bem recebida. A gente sempre torce, é um filho nascendo. Sou um cara que vem descobrindo esse lado de ter muitas ideias. Eu sou muito criativo. Acho que ainda tem muitos personagens para fazer, eu nunca vou deixar de ser ator", contou ele.

O texto Cauã Reymond quebra o silêncio sobre vida amorosa após flagra com influenciadora foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.