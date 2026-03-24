Fábio Porchat estreia 8ª temporada de Que história é essa? nesta terça (24)

Nova temporada de Que história é essa, Porchat? estreia hoje, às 21h45, no GNT - (crédito: Guto Costa)

Fábio Porchat estreia, nesta terça-feira (24/3), a oitava temporada do programa Que história é essa, Porchat?. Na nova leva de episódios, transmitidos semanalmente pelo GNT e posteriormente disponibilizados no Globoplay, o comediante recebe convidados como Alex Atala, Juliano Cazarré, Cleo Pires, Sheila Mello, Juliana Paiva e Rafael Infante para dividirem com o público relatos hilários, improváveis e, muitas vezes, absurdos.

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"O programa chega com tudo na oitava temporada e eu estou animado para ouvir mais histórias boas", afirma Porchat. Assim como nos anos anteriores, anônimos da plateia também participam com relatos pessoais, escolhidos a dedo pelo humorista. A novidade nos episódios são as histórias contadas em dupla, como é o caso de Cleo Pires e Rafael Infante.

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No ano passado, o relato de Renata Sorrah e Cláudia Abreu sobre uma viagem a Nova York fez sucesso entre os telespectadores — por isso, Porchat repete a dose na nova temporada. Nesta terça (24), quem estreia a nova fase do programa são os atores Giovanna Ewbank, Nicolas Prattes e Gabriela Loran.

De olho na Copa do Mundo

Para além do humorístico, Porchat celebra o anúncio da participação no Central da Copa, programa da Globo sobre o torneio, que será exibido durante a competição em junho e julho. Ele irá dividir o comando da atração com Tadeu Schmidt, atual apresentador do BBB, e será responsável por um quadro de humor.

"O Central da Copa é um projeto que eu estou muito animado. Acho que vai ser uma parceria muito boa com o Tadeu. Ele é muito gentil, muito legal, que divide as coisas, e isso faz toda a diferença para a apresentação, porque ele é um cara que está muito acostumado a fazer ao vivo", elogia Porchat.

Fanático pelo Vasco da Gama, o apresentador afirma que também se interessa pelos campeonatos mundiais. "Eu adoro futebol, adoro Copa do Mundo. Fui nas últimas três, em vários jogos", conta o humorista. "O programa vai ser um lugar onde eu vou brincar, fazer piada, mas também mostrar para todo mundo o que aconteceu durante o dia. A gente ainda não começou os trabalhos porque o Tadeu, coitado, está lá no Big Brother", brinca Porchat.

A previsão é de que o programa comece a ser gravado após o fim do reality, em 21 de abril. "Estou muito animado", finaliza o comediante.

De olho na Copa do Mundo

Para além do humorístico, Porchat celebra o anúncio da participação no 'Central da Copa', programa da Globo sobre o torneio, que será exibido durante a competição em junho e julho. Ele irá dividir o comando da atração com Tadeu Schmidt, atual apresentador do 'BBB', e será responsável por um quadro de humor.

"O 'Central da Copa' é um projeto que eu estou muito animado. Acho que vai ser uma parceria muito boa com o Tadeu. Ele é muito gentil, muito legal, que divide as coisas, e isso faz toda a diferença para a apresentação, porque ele é um cara que está muito acostumado a fazer ao vivo", elogia Porchat.

Fanático pelo Vasco da Gama, o apresentador afirma que também se interessa pelos campeonatos mundiais. "Eu adoro futebol, adoro Copa do Mundo. Fui nas últimas três, em vários jogos", conta o humorista. "O programa vai ser um lugar onde eu vou brincar, fazer piada, mas também mostrar para todo mundo o que aconteceu durante o dia. A gente ainda não começou os trabalhos porque o Tadeu, coitado, está lá no 'Big Brother'", brinca Porchat.

A previsão é de que o programa comece a ser gravado após o fim do reality, em 21 de abril. "Estou muito animado", finaliza o comediante.