Central da Copa terá Tadeu Schmidt, Fábio Porchat e a jogadora Tamires - (crédito: Observatorio da TV)





Tadeu Schmidt, Fábio Porchat e a jogadora Tamires, do Corinthians, foram confirmados pela Globo como os responsáveis pela próxima edição da Central da Copa. A emissora anunciou o trio nesta quarta-feira (11/3), destacando que um time de peso estará presente em todas as noites durante a Copa do Mundo na TV Globo.

O programa, que tradicionalmente encerra o dia de disputas do maior evento do futebol mundial com um resumo de tudo o que rolou, segue a linha de humor e leveza.

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Neste ano, Schmidt terá a companhia de Porchat na apresentação, além da participação especial de Tamires, atleta com mais de 150 jogos pela seleção brasileira e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Será a primeira vez que o trio comandará a Central da Copa. Tadeu Schmidt já esteve à frente da Central Olímpica em 2024 e da Central da Copa de Clubes no ano passado.

Fábio Porchat, torcedor do Vasco, também terá um programa no SporTV sobre histórias de Mundiais às vésperas do torneio, e ficará responsável não apenas pelos quadros de humor, mas também por trazer o espírito do torcedor.

A participação de Tamires, segundo a Globo, "dará o olhar do boleiro", com detalhes percebidos apenas por quem conhece os atalhos dos gramados.

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