Fernanda Paes Leme fala sobre retorno às novelas em produção do Globoplay





Fernanda Paes Leme está de volta às novelas em Uma Babá Milionária, nova produção vertical do Globoplay que estreou na última terça-feira (17), em que interpreta uma vilã.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz e apresentadora descreveu o desafio de integrar o elenco de um projeto inédito para sua carreira que coleciona diversas novelas e séries no currículo.

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"Ele pede uma atuação mais precisa. É tudo muito rápido. Os episódios são curtinhos. Como atriz, é preciso entender muito rápido o que aquela cena requer e como entregar. É muito interessante, porque fica mais intenso também. As coisas são mais diretas, cada gesto, cada olhar", explicou Fernanda Paes Leme.

"Precisa mudar muita coisa em pouco tempo. É diferente de uma novela tradicional, por exemplo, em que você tem mais tempo de construção. Na novelinha, não, é dramaturgia em alta velocidade. Acho que é justamente a proposta mesmo, para ver no celular", declarou a atriz, que está longe dos folhetins na TV desde Malhação: Vidas Brasileiras (2019).

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Apesar dos recentes trabalhos terem sido como apresentadora, Fernanda destacou sua paixão pela atuação: "Eu amo apresentar, mas atuar é uma coisa que eu realmente ainda estou com saudade. É muito gostoso, é o meu primeiro ofício. () [A novelinha vertical] foi um bom reencontro. Claro que é diferente, porque é muito rápida a gravação. Filmamos em duas semanas todos esses 51 capítulos. Então ficou aquele gostinho de quero mais. O bichinho picou de novo’, pontuou Paes Leme.