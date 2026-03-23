InícioDiversão e Arte
Famosos

Fernanda Paes Leme fala sobre retorno às novelas em produção do Globoplay

Atriz integra elenco de Uma Babá Milionária, e fala sobre novo formato

Fernanda Paes Leme fala sobre retorno às novelas em produção do Globoplay - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Fernanda Paes Leme fala sobre retorno às novelas em produção do Globoplay - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Fernanda Paes Leme está de volta às novelas em Uma Babá Milionária, nova produção vertical do Globoplay que estreou na última terça-feira (17), em que interpreta uma vilã.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz e apresentadora descreveu o desafio de integrar o elenco de um projeto inédito para sua carreira que coleciona diversas novelas e séries no currículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Ele pede uma atuação mais precisa. É tudo muito rápido. Os episódios são curtinhos. Como atriz, é preciso entender muito rápido o que aquela cena requer e como entregar. É muito interessante, porque fica mais intenso também. As coisas são mais diretas, cada gesto, cada olhar", explicou Fernanda Paes Leme.

"Precisa mudar muita coisa em pouco tempo. É diferente de uma novela tradicional, por exemplo, em que você tem mais tempo de construção. Na novelinha, não, é dramaturgia em alta velocidade. Acho que é justamente a proposta mesmo, para ver no celular", declarou a atriz, que está longe dos folhetins na TV desde Malhação: Vidas Brasileiras (2019).

Apesar dos recentes trabalhos terem sido como apresentadora, Fernanda destacou sua paixão pela atuação: "Eu amo apresentar, mas atuar é uma coisa que eu realmente ainda estou com saudade. É muito gostoso, é o meu primeiro ofício. () [A novelinha vertical] foi um bom reencontro. Claro que é diferente, porque é muito rápida a gravação. Filmamos em duas semanas todos esses 51 capítulos. Então ficou aquele gostinho de quero mais. O bichinho picou de novo’, pontuou Paes Leme.

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 23/03/2026 22:36
SIGA
x