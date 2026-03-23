SBT contrata influenciador vascaino para reforcar programa esportivo

O SBT anunciou nesta quinta-feira (19) a contratação do jornalista e influenciador digital Caio Caesar, reconhecido como o torcedor mais popular do Vasco da Gama no Instagram.

Criador da página Mídia Vascaína, que reúne mais de 350 mil seguidores na rede social da Meta, Caesar se consolidou como uma das principais vozes da torcida vascaína na internet. A partir da próxima semana, ele passa a integrar o time de comentaristas do SBT Sports Rio, exibido diariamente na hora do almoço pela emissora da família Abravanel no Rio de Janeiro.

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O influenciador chega para ocupar a vaga deixada por Lucas Pedrosa, que saiu da atração para se dedicar exclusivamente à CazéTV. No programa, Caio dividirá espaço com a apresentadora Fernanda Maia e o jornalista Venê Casagrande, conhecido por sua cobertura do Flamengo.

Sua estreia está marcada para segunda-feira (23). Com a novidade, o SBT Sports Rio também ganhará um novo cenário, atualmente em fase de desenvolvimento.

Segundo Claudio Cordeiro, diretor de jornalismo do SBT Rio, a chegada de Caio reforça o compromisso da emissora com relevância e qualidade: "O Caio chega para somar muito ao nosso time. É um jornalista conectado com o público e com as novas formas de consumir informação. Além disso, estamos em um ano muito importante para o SBT, com a transmissão da Copa do Mundo, e queremos estar cada vez mais fortes em todas as nossas plataformas", afirmou.

O SBT Sports Rio é um dos programas de maior audiência da emissora na capital fluminense, alcançando com frequência mais de 4 pontos no Ibope cada ponto equivale a cerca de 160 mil telespectadores.

O texto SBT aposta em influenciador vascaíno para reforçar programa esportivo foi publicado primeiro no Observatório da TV.