'Battlefield Hardline' será encerrado pela EA no PS4 e Xbox One - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Electronic Arts confirmou que Battlefield Hardline deixará de ser vendido digitalmente no PlayStation 4 e Xbox One a partir de 22 de maio. A remoção inclui o jogo base e todos os conteúdos adicionais disponíveis nas lojas dessas plataformas.

Além da retirada das lojas, os servidores online do título também serão desligados nos consoles. Com isso, os jogadores que já possuem o game nessas plataformas poderão acessá-lo apenas no modo campanha, sem suporte ao multiplayer.

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A empresa não detalhou oficialmente os motivos da decisão, mas o encerramento dos servidores indica o fim do suporte ativo ao título nesses consoles.

Por outro lado, a versão para PC não será afetada. O jogo seguirá disponível para compra e continuará com funcionamento normal, incluindo o modo online.

Lançado em 2015, Battlefield Hardline foi desenvolvido pela Visceral Games, estúdio responsável por Dead Space, e apresentou uma abordagem diferente dentro da franquia ao focar em conflitos urbanos e operações policiais.

A história acompanha o detetive Nick Mendoza, envolvido em uma trama de corrupção e tráfico, em uma narrativa inspirada em séries policiais, com estrutura episódica e uso de cliffhangers.