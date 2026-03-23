Charlie Puth anuncia nascimento do primeiro filho e emociona fãs





O cantor Charlie Puth surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 23, ao revelar o nascimento de seu primeiro filho. O bebê, chamado Jude, veio ao mundo no dia 13 de março e teve seus primeiros registros compartilhados nas redes sociais pelo artista, que vive um novo momento em sua vida pessoal.

Conhecido por manter a vida íntima longe dos holofotes, Charlie abriu uma exceção ao dividir imagens delicadas do recém-nascido. Sem mostrar o rosto do bebê, ele publicou fotos e vídeos que rapidamente encantaram seguidores. Em uma das postagens, o cantor aparece tocando piano enquanto segura o filho nos braços, em um momento que chamou atenção pela simplicidade e sensibilidade.

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O nome escolhido para o menino, Jude Crawford Puth, também carrega significado especial. Na legenda, o artista fez uma referência direta à clássica canção Hey Jude, eternizada pelos The Beatles, escrevendo apenas a data de nascimento acompanhada do nome do filho. A escolha reforçou o tom afetivo do anúncio e emocionou fãs ao redor do mundo.

A chegada do bebê marca uma nova fase na vida de Charlie, que se casou com Brooke Sansone em 2024. O relacionamento sempre foi mantido com discrição, e o anúncio da paternidade já havia sido feito de forma criativa no início deste ano, por meio de um videoclipe do cantor.

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Nos comentários das publicações, seguidores celebraram o momento e enviaram mensagens de carinho à família. O nascimento de Jude reforça a fase mais pessoal do artista, que agora divide sua rotina entre a carreira musical e a experiência inédita da paternidade.