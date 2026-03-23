SBT reduz capítulos e prevê fim antecipado de 'A Usurpadora' - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O SBT, que na última semana fez a reestreia do remake da novela A Usurpadora nas suas madrugadas, está enfrentando problemas em emplacar um público fiel no horário das 1h30 da madrugada, e pode antecipar o término da reprise.

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a nova versão do clássico, que foi produzida originalmente em 2019, deve ter seu término veiculado na madrugada do próximo sábado (28).

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A Usurpadora, que conta originalmente com 25 capítulos, está sendo retalhada para encerrar seu ciclo na emissora com menos da metade. Desde o final da última semana, a rede da família Abravanel está condensando cerca de 3 capítulos da trama em apenas 1.

A expectativa inicial de que o horário seria um novo destinatário para exibição de folhetins em plena madrugada, por sua vez, será descontinuada, e o horário da produção mexicana passará ser ocupado pelo jornal SBT Notícias.