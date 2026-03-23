Cauã Reymond deve reprisar papel em continuação de 'Avenida Brasil'

Se nada mudar de última hora, Cauã Reymond deve retornar às novelas em breve. O ator foi convidado pela Globo para reviver Jorginho em Avenida Brasil 2, continuação do grande sucesso de 2012 que estreia no horário nobre da emissora no próximo ano.
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De acordo com apuração da coluna Outro Canal, sua presença já é considerada certa. Um fator que facilita é o contrato de longo prazo que Cauã mantém com a Globo. Em julho, ele lança sua série autoral Jogada de Risco. Sua última participação em novela foi no remake de Vale Tudo (2025).
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Na nova fase de Avenida Brasil, Cauã voltará a interpretar o filho de Carminha (Adriana Esteves), que desta vez estará em busca de redenção. Como já antecipado, Juliano Cazarré também está confirmado como Adauto Chupetinha.
Para preparar o público, a Globo reprisará Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo, a partir do dia 30 de março. O folhetim original teve 179 capítulos e é lembrado como uma novela de enorme impacto, alcançando índices próximos a 60 pontos de audiência em momentos de pico.
Se mantido o cronograma, Avenida Brasil 2 estreia em 25 de janeiro de 2027, sob direção de Ricardo Waddington, contratado especialmente para comandar a nova empreitada de João Emanuel Carneiro. Alguns personagens não retornarão entre eles Suellen, vivida por Isis Valverde, que já confirmou sua ausência em entrevista ao Altas Horas, de Serginho Groisman.