Cauã Reymond deve reprisar papel em continuação de 'Avenida Brasil'





Se nada mudar de última hora, Cauã Reymond deve retornar às novelas em breve. O ator foi convidado pela Globo para reviver Jorginho em Avenida Brasil 2, continuação do grande sucesso de 2012 que estreia no horário nobre da emissora no próximo ano.

De acordo com apuração da coluna Outro Canal, sua presença já é considerada certa. Um fator que facilita é o contrato de longo prazo que Cauã mantém com a Globo. Em julho, ele lança sua série autoral Jogada de Risco. Sua última participação em novela foi no remake de Vale Tudo (2025).

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Na nova fase de Avenida Brasil, Cauã voltará a interpretar o filho de Carminha (Adriana Esteves), que desta vez estará em busca de redenção. Como já antecipado, Juliano Cazarré também está confirmado como Adauto Chupetinha.

Para preparar o público, a Globo reprisará Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo, a partir do dia 30 de março. O folhetim original teve 179 capítulos e é lembrado como uma novela de enorme impacto, alcançando índices próximos a 60 pontos de audiência em momentos de pico.

Se mantido o cronograma, Avenida Brasil 2 estreia em 25 de janeiro de 2027, sob direção de Ricardo Waddington, contratado especialmente para comandar a nova empreitada de João Emanuel Carneiro. Alguns personagens não retornarão entre eles Suellen, vivida por Isis Valverde, que já confirmou sua ausência em entrevista ao Altas Horas, de Serginho Groisman.