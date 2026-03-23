Disney dá novo sinal sobre o futuro de 'Avatar' 4 e 5 - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Disney manteve Avatar 4 e Avatar 5 em seu calendário oficial de lançamentos, confirmando a continuidade da franquia após o desempenho de Avatar: Fogo e Cinzas nos cinemas.

O terceiro filme arrecadou cerca de US$ 1,48 bilhão mundialmente desde sua estreia em dezembro, consolidando mais um sucesso comercial para a série, apesar de registrar a menor bilheteria entre os três longas já lançados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ainda assim, o resultado foi suficiente para garantir o avanço dos próximos capítulos. Avatar 4 segue marcado para dezembro de 2029, enquanto Avatar 5 permanece previsto para dezembro de 2031.

A permanência das datas no cronograma atualizado da Disney indica que o estúdio manteve a confiança no plano de longo prazo da franquia, que sempre esteve condicionado ao desempenho do terceiro filme.

Dirigido novamente por James Cameron, Fogo e Cinzas dá continuidade à história de Jake Sully e sua família em Pandora, agora enfrentando ameaças simultâneas de forças humanas e de um novo grupo de Navi.

Parte de Avatar 4 já foi filmada, especialmente cenas envolvendo personagens mais jovens, devido ao salto temporal na narrativa. A produção completa, no entanto, dependia do desempenho comercial do filme anterior.

Leia também: O detalhe curioso de O Agente Secreto que muitos espectadores não perceberam



Já Avatar 5, que pode ser chamado de Avatar: A Busca por Eywa, deve expandir ainda mais o universo da franquia, incluindo sequências ambientadas na Terra, marcando uma mudança significativa em relação aos filmes anteriores.

Tudo sobre Avatar: Fogo e Cinzas

O terceiro filme de Avatar continua a saga da família de Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em Pandora. Agora, o casal enfrenta a dor pela perda do filho mais velho, enquanto o Coronel Quaritch (Stephen Lang), seu inimigo de longa data, se une a uma nova tribo Navi: o Povo das Cinzas, liderado com rigidez por Varang (Oona Chaplin).

Cameron já havia adiantado que pretende mostrar culturas diferentes das já vistas nos filmes anteriores. O fogo será representado pelo Povo das Cinzas. Quero mostrar os Navi sob outro ângulo, porque até agora só mostrei seu lado bom, afirmou o cineasta.

Sigourney Weaver, Kate Winslet, David Thewlis, Cliff Curtis, Britain Dalton, Bailey Bass e Jack Champion também estrelam.

James Cameron retorna na direção e coescreveu o roteiro com Rick Jaffa e Amanda Silver. Com 3 horas e 15 minutos de duração, é o filme mais longo da franquia.