Band estuda lançar programa inédito no lugar de Dona Beja





O remake de Dona Beja, em cartaz no catálogo da HBO Max, terá sua última leva de capítulos disponibilizada nesta segunda-feira (23). A trama protagonizada por Grazi Massafera, inclusive, também está em exibição nas noites da Band, e a emissora já está com estratégias envolvendo a produção.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, há uma expectativa de promover um novo programa após o fim da transmissão da releitura do clássico de 1986, da extinta Rede Manchete, previsto para julho, na faixa das 23h15.

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A expectativa é que, assim que Dona Beja ser concluída, um formato inédito seja transmitido às quintas ou sextas-feiras. A exibição do Melhor da Noite, antes diária, passou a ser apenas uma vez por semana, às quartas.

Os planos da Band, por sua vez, contem com a busca de um nome masculino ou feminino para o projeto, ao qual não teve nenhum detalhe divulgado. Dona Beja, em cartaz desde 5 de março, têm pontuado médias satisfatórias para a emissora no Ibope, em meio ao horário tardio de exibição.