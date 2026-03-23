InícioDiversão e Arte
NOVELA

Band estuda lançar programa inédito no lugar de Dona Beja

Últimos capítulos do remake da novela chegam nesta segunda (23), na HBO Max

Band estuda lançar programa inédito no lugar de Dona Beja - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Band estuda lançar programa inédito no lugar de Dona Beja - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O remake de Dona Beja, em cartaz no catálogo da HBO Max, terá sua última leva de capítulos disponibilizada nesta segunda-feira (23). A trama protagonizada por Grazi Massafera, inclusive, também está em exibição nas noites da Band, e a emissora já está com estratégias envolvendo a produção.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, há uma expectativa de promover um novo programa após o fim da transmissão da releitura do clássico de 1986, da extinta Rede Manchete, previsto para julho, na faixa das 23h15.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A expectativa é que, assim que Dona Beja ser concluída, um formato inédito seja transmitido às quintas ou sextas-feiras. A exibição do Melhor da Noite, antes diária, passou a ser apenas uma vez por semana, às quartas.

Os planos da Band, por sua vez, contem com a busca de um nome masculino ou feminino para o projeto, ao qual não teve nenhum detalhe divulgado. Dona Beja, em cartaz desde 5 de março, têm pontuado médias satisfatórias para a emissora no Ibope, em meio ao horário tardio de exibição.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 23/03/2026 10:08
SIGA
x