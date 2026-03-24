Irmão de Anitta fica retido em Paris após ter passaporte furtado

Irmão de Anitta fica preso em aeroporto de Paris e cantora se desespera - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A cantora Anitta usou as redes sociais para fazer um apelo após enfrentar uma situação inesperada durante uma viagem internacional. Nesta terça-feira (24/3) ela contou que o irmão, Renan Machado, acabou ficando retido em Paris depois de ter o passaporte furtado dentro do aeroporto.

Segundo o relato da artista, o documento estava dentro de uma jaqueta que desapareceu após passar pelo raio-x durante o processo de embarque. Renan tentou resolver o problema ainda no local, buscando ajuda em setores como achados e perdidos e até com autoridades, mas não conseguiu localizar o item. A situação rapidamente se agravou, já que, sem o passaporte, ele ficou impedido de seguir viagem ou deixar o aeroporto.

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"Além de ter sido furtado, levaram o passaporte dele, ele está preso em Paris e a polícia não deixa nem ele sair do aeroporto. E ele está lá preso e ninguém encontra uma solução. Eu estou desesperada", disse a cantora.

Anitta demonstrou preocupação ao explicar que o irmão passou a enfrentar restrições por parte das autoridades locais. Sem conseguir comprovar sua identidade de forma adequada, ele acabou sendo mantido sob supervisão, o que gerou ainda mais tensão. A cantora afirmou estar angustiada e sem saber como agir para ajudá-lo à distância, recorrendo aos seguidores na tentativa de encontrar alguma solução.

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"Agora ele está preso, literalmente preso na polícia. Não sei se tão achando que ele tá inventando, mas não deixam ele sair, não deixa ele voltar, não deixa ele fazer nada. Alguém mora em Paris? Alguém conhece alguém?", pediu a cantora.

A influenciadora Hariany Almeida, namorada de Renan, também se manifestou sobre o ocorrido. Abalada, ela contou que o casal tinha planos de seguir viagem, mas acabou sendo separado após o problema. Sozinha em outro destino, ela lamentou o imprevisto e relatou a frustração de ver a viagem interrompida de forma inesperada.

Diante do impasse, a família segue buscando alternativas para regularizar a situação e permitir que Renan retorne ao Brasil ou consiga emitir novos documentos.

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