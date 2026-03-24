Prefeito e primeira-dama morrem em acidente no interior paulista

O prefeito de Vista Alegre do Alto, Nelson Antonio Rozani, e a primeira-dama da cidade, Fátima Rozani, morreram em um acidente de trânsito na noite dessa segunda-feira (23/3) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antonio Rozani (Podemos), e a primeira-dama Fátima Rozani morreram na noite desta segunda-feira (23/3), após um acidente de carro durante uma viagem a trabalho. O casal estava acompanhado da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Rita Rozani, que foi socorrida e permanece internada.

De acordo com as informações iniciais, o acidente ocorreu na Rodovia Engenheiro Thyrso Micali (SP-319), em Taquaritinga, no interior de São Paulo. A comitiva se deslocava com o objetivo de buscar melhorias e avanços para o município. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

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Em nota oficial, a prefeitura lamentou profundamente a perda e destacou o compromisso do prefeito com a cidade. “Nelson foi um homem de garra, determinado e incansável na luta pelo desenvolvimento de sua cidade. Com pouco mais de um ano à frente da administração municipal, demonstrou em palavras e ações seu profundo amor pela cidade”, diz o comunicado.

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A gestão municipal também ressaltou a trajetória pública de Nelson, marcada pela atuação como vice-prefeito antes de assumir a prefeitura. "Sua trajetória pública foi marcada pelo compromisso com a população, tendo atuado como vice-prefeito e, atualmente, exercendo com dedicação o cargo de prefeito", acrescentou.

Nelsinho Rozani, como era conhecido, foi eleito em 2024, com 63,14% dos votos válidos. Era engenheiro agrimensor, técnico agrícola e gestor em agronegócios. Ele deixa três filhos. A Prefeitura de Vista Alegre do Alto decretou luto oficial.

Sobre a primeira-dama, a prefeitura destacou o papel ativo e sensível junto à comunidade. “Fátima Rozani foi uma mulher forte, acolhedora e sempre presente, que caminhava ao lado do esposo com sensibilidade e dedicação, contribuindo com ações e cuidado voltados à comunidade”, informou.

Ainda segundo a nota, o casal mantinha uma rotina intensa de trabalho em prol da população. “Diariamente, trabalhavam em prol do seu povo, sempre em busca de melhorias e conquistas para Vista Alegre do Alto. Inclusive, estavam em mais uma viagem a trabalho, levando consigo o compromisso de trazer novos avanços para a cidade que tanto amavam, quando, infelizmente, foram vítimas de um acidente automobilístico que resultou em suas partidas”.

A prefeitura também confirmou que a secretária Rita Rozani estava no veículo no momento do acidente e segue sob cuidados médicos.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.