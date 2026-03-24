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Guerra de audiência: Band abre vantagem de 5 horas sobre SBT

Programas esportivos e jornalísticos garantem à Band vantagem sobre o SBT

O Jornal da Band registrou 4,1 pontos, alcançando 45% mais audiência que o SBT Brasil - (crédito: Observatorio da TV)
O Jornal da Band registrou 4,1 pontos, alcançando 45% mais audiência que o SBT Brasil - (crédito: Observatorio da TV)

A Band voltou a superar o SBT no Ibope da Grande São Paulo por quase cinco horas nesta segunda-feira (23/3). O Jogo Aberto continua sendo um incômodo para a emissora de Silvio Santos (1930-2024) no início da tarde, enquanto o Brasil Urgente e o Jornal da Band têm conquistado o terceiro lugar com frequência no horário nobre.

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Segundo números obtidos pelo Notícias da TV, o Jogo Aberto marcou 2,8 pontos e 8,1% de share entre 12h e 13h, contra 2,6 do SBT, que aposta em jornalismo nesse horário. O Brasil Urgente manteve a pressão, fechando com 3,0 pontos das 16h às 19h20, enfrentando o final do Fofocalizando (2,2), a novela mexicana Coração Indomável (2,5) e o Aqui Agora (2,4).

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Já o Jornal da Band registrou 4,1 pontos, alcançando 45% mais audiência que o SBT Brasil, que ficou com 3,1 entre 19h20 e 20h30.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 24/03/2026 16:25 / atualizado em 24/03/2026 16:50
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