InícioBrasil
TRÂNSITO

Ônibus com mais de 40 universitários bate, deixa um morto e feridos graves

Acidente ocorreu na noite de segunda-feira (23/3). O ônibus saía de Governador Valadares para Conselheiro Pena

O ônibus retornava de Governador Valadares (MG) para Conselheiro Pena (MG) quando bateu lateralmente em uma carreta de carga - (crédito: PMRv/Reprodução)
O ônibus retornava de Governador Valadares (MG) para Conselheiro Pena (MG) quando bateu lateralmente em uma carreta de carga - (crédito: PMRv/Reprodução)

Um motorista morreu ao colidir o ônibus universitário com cerca de 43 estudantes em uma carreta na noite dessa segunda-feira (23/3) na BR-259, em Galiléia (MG), no Vale do Rio Doce.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a colisão aconteceu no km 119 da rodovia, em uma curva. O ônibus retornava de Governador Valadares (MG) para Conselheiro Pena (MG) quando bateu lateralmente em uma carreta de carga e caiu em uma ribanceira.

Saiba Mais

Antes da chegada das equipes de resgate, três vítimas em estado grave já haviam sido socorridas. Os demais passageiros foram atendidos por equipes do Samu e encaminhados para unidades de saúde da região. Parte dos ocupantes, com ferimentos leves ou sem lesões, recusou atendimento e deixou o local por conta própria.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e morreu no local. Após a perícia da Polícia Civil, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo.

A pista precisou ser limpa devido à carga de papel higiênico transportada pela carreta, que ficou espalhada na via.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve presente também na rodovia.

  • Google Discover Icon
WB
WB

Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 24/03/2026 09:59 / atualizado em 24/03/2026 09:59
SIGA
x