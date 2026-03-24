Giulia Be anuncia casamento em segredo com ex de Taylor Swift nos EUA - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Giulia Be usou as redes sociais nesta última segunda-feira (23), e anunciou que se casou com John Conor Kennedy, no início deste mês.

Os dois, que estão juntos desde 2022, anunciaram o noivado em agosto de 2024, e marcaram o casamento religioso para outubro deste ano no Rio de Janeiro. A cantora oficializou a união com o advogado em uma cerimônia em Los Angeles, nos Estados Unidos, apenas para familiares, no começo de março.

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O casal, que originalmente havia planejado um festão de casamento no Brasil para o fim de novembro do ano passado, remarcou para o dia 20 de junho de 2026 e adiou para o dia 10 de outubro deste ano, cuja celebração religiosa acontecerá na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro, com expectativa para 600 convidados.

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Conor Kennedy é ex-namorado de Taylor Swift, filho do advogado ambientalista Robert Kennedy Jr., atual secretário de Saúde dos Estados Unidos e sobrinho-neto do ex-presidente dos EUA, John F. Kennedy (19171963).

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