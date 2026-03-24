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Giulia Be anuncia casamento em segredo com ex de Taylor Swift nos EUA

Cantora oficializa união com Conor Kennedy em Los Angeles

Giulia Be anuncia casamento em segredo com ex de Taylor Swift nos EUA - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Giulia Be anuncia casamento em segredo com ex de Taylor Swift nos EUA - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Giulia Be usou as redes sociais nesta última segunda-feira (23), e anunciou que se casou com John Conor Kennedy, no início deste mês.

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Os dois, que estão juntos desde 2022, anunciaram o noivado em agosto de 2024, e marcaram o casamento religioso para outubro deste ano no Rio de Janeiro. A cantora oficializou a união com o advogado em uma cerimônia em Los Angeles, nos Estados Unidos, apenas para familiares, no começo de março.

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O casal, que originalmente havia planejado um festão de casamento no Brasil para o fim de novembro do ano passado, remarcou para o dia 20 de junho de 2026 e adiou para o dia 10 de outubro deste ano, cuja celebração religiosa acontecerá na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro, com expectativa para 600 convidados.

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Conor Kennedy é ex-namorado de Taylor Swift, filho do advogado ambientalista Robert Kennedy Jr., atual secretário de Saúde dos Estados Unidos e sobrinho-neto do ex-presidente dos EUA, John F. Kennedy (19171963).

O texto Giulia Be anuncia casamento em segredo com ex de Taylor Swift nos EUA foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 24/03/2026 09:04
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