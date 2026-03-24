Filhas de Gerson Brenner relembram os últimos momentos com o pai

A morte de Gerson Brenner, aos 66 anos, na segunda-feira (23), provocou uma onda de comoção nas redes sociais. Entre as homenagens mais emocionantes estão as das filhas do ator, que compartilharam relatos íntimos sobre os últimos encontros com o pai e a relação construída ao longo dos anos.
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A caçula, Vica Brenner, usou suas redes para expressar a dor da despedida. Logo no início do texto, ela escreveu: É o fim do caminho. Em um desabafo profundo, refletiu sobre as lacunas deixadas pela ausência do pai: Sempre me faltaria o sonho de ser a menina do meu pai, de ganhar colo, de ser filha. A jovem também destacou a conexão silenciosa entre os dois, marcada pelas limitações enfrentadas por Brenner desde o atentado que sofreu em 1998. O cara mais forte que já existiu, que conversava pelo olhar. Palavras eram desnecessárias perto da transparência dos seus olhos, declarou. Ao final, resumiu o sentimento de perda: Vou morrer de saudades. Principalmente de tudo o que não vivemos.
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Já a primogênita, Ana Luísa Haas, também emocionou ao relembrar seu último encontro com o pai. Grávida de oito meses, ela contou que esteve com o ator recentemente e conseguiu compartilhar uma notícia especial. Na minha última ida a São Paulo, tive a oportunidade de contar para o meu pai que ele seria avô e pela última vez pude abraçá-lo e vê-lo esboçar um sorriso e um olhar de felicidade com a notícia. No meu coração, eu sabia que poderia ser uma prévia despedida.
Em meio à repercussão, Ana Luísa também explicou sua ausência no velório e pediu compreensão diante das críticas. Eu também quero e preciso ser abraçada e amada nesse momento, escreveu. Em outro trecho, fez um apelo direto ao público: Ao invés de me julgar, respeitem minha escolha, orem e mandem energia positiva.
Conhecido como um dos grandes nomes da televisão brasileira nos anos 1990, Gerson Brenner vivia longe dos holofotes desde que foi baleado durante um assalto em 17 de agosto de 1998, episódio que deixou sequelas permanentes.
Mesmo assim, permaneceu presente na memória do público e, sobretudo, na vida das filhas, que agora transformam a dor da perda em homenagens marcadas por amor, saudade e despedida.
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