Filhas de Gerson Brenner relembram os últimos momentos com o pai

onhecido como um dos grandes nomes da televisão brasileira nos anos 1990, Gerson Brenner vivia longe dos holofotes desde que foi baleado durante um assalto em 1998 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A morte de Gerson Brenner, aos 66 anos, na segunda-feira (23), provocou uma onda de comoção nas redes sociais. Entre as homenagens mais emocionantes estão as das filhas do ator, que compartilharam relatos íntimos sobre os últimos encontros com o pai e a relação construída ao longo dos anos.

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A caçula, Vica Brenner, usou suas redes para expressar a dor da despedida. Logo no início do texto, ela escreveu: É o fim do caminho. Em um desabafo profundo, refletiu sobre as lacunas deixadas pela ausência do pai: Sempre me faltaria o sonho de ser a menina do meu pai, de ganhar colo, de ser filha. A jovem também destacou a conexão silenciosa entre os dois, marcada pelas limitações enfrentadas por Brenner desde o atentado que sofreu em 1998. O cara mais forte que já existiu, que conversava pelo olhar. Palavras eram desnecessárias perto da transparência dos seus olhos, declarou. Ao final, resumiu o sentimento de perda: Vou morrer de saudades. Principalmente de tudo o que não vivemos.

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Já a primogênita, Ana Luísa Haas, também emocionou ao relembrar seu último encontro com o pai. Grávida de oito meses, ela contou que esteve com o ator recentemente e conseguiu compartilhar uma notícia especial. Na minha última ida a São Paulo, tive a oportunidade de contar para o meu pai que ele seria avô e pela última vez pude abraçá-lo e vê-lo esboçar um sorriso e um olhar de felicidade com a notícia. No meu coração, eu sabia que poderia ser uma prévia despedida.

Em meio à repercussão, Ana Luísa também explicou sua ausência no velório e pediu compreensão diante das críticas. Eu também quero e preciso ser abraçada e amada nesse momento, escreveu. Em outro trecho, fez um apelo direto ao público: Ao invés de me julgar, respeitem minha escolha, orem e mandem energia positiva.