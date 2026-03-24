Prêmio celebra personalidades que contribuíram com a cultura LGBTQIA+

Nesta quinta-feira (26/3), o auditório da Câmara Legislativa recebe a 6ª edição do Prêmio Jorge Laffond. A partir das 19h, a cerimônia celebra pilares de resistência em diferentes categorias. Este ano, a premiação será apresentada por Ikaro Kadoshi drag queen destaque em território brasileiro.

O Prêmio Jorge Laffond consagra, em 21 categorias, áreas artísticas e conta com apresentações da cantora Haynna, do DJ Tagore e do grupo de voguing Casa de Laffond. A honraria celebra nomes como a senadora Leila do Vôlei, a vereadora (SP) Amanda Paschoal, o jornalista Antônio de Castro, a drag queen Naomi Leakes, entre outros.

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A diretora do Distrito Drag, Rhayane Maiara afirma que o colegiado selecionou nomes com atuação reconhecida por atuações de impacto social e cultural na comunidade LGBTQIA+. “Essa trajetória revela não só a força da iniciativa, mas também o avanço do engajamento social com as causas LGBTQIA +, consolidando-a como um marco anual de orgulho, memória e celebração coletiva”, pontua Rhayane.

Lista dos homenageados do Prêmio Jorge Laffond 2026:

Arte transformista: Naomi Leakes

Cultura Ballroom: Casa dy Luxúria

Narrativas dissidentes: Sarah Benedita

Cinema e Audiovisual: Noá Bonoba (CE)

Artes Visuais: Camila Soato

Comunicação: Antônio de Castro

Orgulho: Ju Andrade (RJ)

História e Memória: Documentário: Aloma Divina

Militância LGBTQIA+: Ludymilla Santiago

Moda e Beleza: Sacramound

Música: Talíz

Parlamentar aliado/a: Leila do Vôlei

Parlamentar LGBTQIA+: Amanda Paschoal (SP) e Carla Ayres (SC)

Produção Cultural: Ricardo Lucas

Iniciativa Cultural: Espetáculo Ridícula Show

Quem vê close não vê corre: Cabaré das Divas

Políticas Públicas: Márcio Tavares e Rozana Naves

Drag revelação: Harley Pocstar

Faz a diferença: Fábio Esteves

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos: Força Trans

Consultoria em Diversidade e Inclusão: Reinaldo Bulgarelli

Serviço

Prêmio Jorge Laffond

Dia 26 de abril, às 19h, no Auditório da Câmara legislativa do Distrito Federal (Praça Municipal, Quadra 2, lote 5, Eixo Monumental). Entrada gratuita.