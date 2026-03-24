Submundo 808: o que esperar da próxima edição no Mané Garrincha

A Submundo 808 retorna a Brasília e desta vez leva a sua estrutura para o Estádio Nacional Mané Garrincha em 23 de maio. Esta festa se destaca por colocar o DJ como protagonista, no centro da pista e mais próximo do público. A originalidade deste modelo de apresentação ajudou a Submundo a conquistar grandes públicos, como na edição realizada ano passado em Santa Maria, na Fabrika 040.

O Mané Garrincha se encontra em uma área nobre, distante das periferias da capital. Para que a localização não impeça o público periférico de comparecer ao evento, a produção da Submundo disponibiliza um formulário para pessoas que recebem o CadÚnico, garantindo o acesso gratuito. Este formulário é divulgado no chat do Instagram e aberto até atingir um limite de respostas.

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A diretora de comunicação da 808 Produções e profissional de relações públicas, Beatriz Niro, concedeu entrevista ao Correio e adiantou detalhes sobre a festa.

Dentro da proposta de criar um ambiente mais diverso, Beatriz Niro reforçou o compromisso da Submundo em apoiar a população trans. “Oferecemos a lista trans, voltada para pessoas trans e não binárias, reforçando nosso compromisso com inclusão e acessibilidade”, disse. Ela também destacou que “qualquer tipo de assédio, racismo ou homofobia resultará na retirada imediata do evento”.

A diretora justificou a mudança do local da festa. “No ano passado, realizamos o evento na Fábrica 040, mas, por questões internas do espaço, ele deixou de receber eventos, o que impossibilitou a realização de uma nova edição no local. Pensando na dimensão do nosso público e na viabilidade do evento, optamos por levar a Submundo para o Estádio Mané Garrincha”, explicou.

Além disso, Niro explicou como será a dinâmica, entre artistas locais e de outras cidades, entendendo a importância de ambos para a construção da festa. “Recebemos muitos pedidos por artistas de outras cidades, nomes populares que não costumam se apresentar com frequência em Brasília. Por isso, buscamos equilibrar a curadoria, mesclando talentos locais com atrações de fora, para criar uma experiência diversa e inesquecível”, afirmou

A produção ainda não divulgou detalhes como line-up, horário e duração do evento. Os ingressos começam em lote promocional de R$35 e podem chegar até R$100.