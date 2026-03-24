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Submundo 808: o que esperar da próxima edição no Mané Garrincha

Festa de funk conhecida por valorizar os DJs será realizada em 23 de maio, no Estádio Nacional Mané Garrincha

Dj no centro da pista na Submundo 808 em Campinas - (crédito: Danilo Salvador)
Dj no centro da pista na Submundo 808 em Campinas - (crédito: Danilo Salvador)

A Submundo 808 retorna a Brasília e desta vez leva a sua estrutura para o Estádio Nacional Mané Garrincha em 23 de maio. Esta festa se destaca por colocar o DJ como protagonista, no centro da pista e mais próximo do público. A originalidade deste modelo de apresentação ajudou a Submundo a conquistar grandes públicos, como na edição realizada ano passado em Santa Maria, na Fabrika 040.

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O Mané Garrincha se encontra em uma área nobre, distante das periferias da capital. Para que a localização não impeça o público periférico de comparecer ao evento, a produção da Submundo disponibiliza um formulário para pessoas que recebem o CadÚnico, garantindo o acesso gratuito. Este formulário é divulgado no chat do Instagram e aberto até atingir um limite de respostas.

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A diretora de comunicação da 808 Produções e profissional de relações públicas, Beatriz Niro, concedeu entrevista ao Correio e adiantou detalhes sobre a festa. 

Dentro da proposta de criar um ambiente mais diverso, Beatriz Niro reforçou o compromisso da Submundo em apoiar a população trans. “Oferecemos a lista trans, voltada para pessoas trans e não binárias, reforçando nosso compromisso com inclusão e acessibilidade”, disse. Ela também destacou que “qualquer tipo de assédio, racismo ou homofobia resultará na retirada imediata do evento”.

A diretora justificou a mudança do local da festa. “No ano passado, realizamos o evento na Fábrica 040, mas, por questões internas do espaço, ele deixou de receber eventos, o que impossibilitou a realização de uma nova edição no local. Pensando na dimensão do nosso público e na viabilidade do evento, optamos por levar a Submundo para o Estádio Mané Garrincha”, explicou. 

Além disso, Niro explicou como será a dinâmica, entre artistas locais e de outras cidades, entendendo a importância de ambos para a construção da festa. “Recebemos muitos pedidos por artistas de outras cidades, nomes populares que não costumam se apresentar com frequência em Brasília. Por isso, buscamos equilibrar a curadoria, mesclando talentos locais com atrações de fora, para criar uma experiência diversa e inesquecível”, afirmou

A produção ainda não divulgou detalhes como line-up, horário e duração do evento. Os ingressos começam em lote promocional de R$35 e podem chegar até R$100.

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Bernardo Caporalli**

Estagiário

Mineiro e estudante de jornalismo do Ceub. É estagiário na editoria de Redes Sociais do Correio Braziliense, e escreve matérias sobre temas diversos, em especial futebol.

    Por Bernardo Caporalli**
    postado em 24/03/2026 11:32
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