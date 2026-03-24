Internado desde fevereiro, Marquito passa por nova cirurgia

Caso teve início quando Marquito sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta, o que fez com que ele perdesse o controle do veículo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O humorista Marquito, conhecido por suas participações no Programa do Ratinho, segue internado após sofrer um acidente no dia 25 de fevereiro de 2026. Nesta semana, ele passou por uma nova cirurgia na coluna cervical, procedimento considerado delicado e necessário para sua recuperação.

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De acordo com informações médicas divulgadas em 24 de março de 2026, o artista apresentou evolução clínica considerada positiva após a operação. A intervenção teve como objetivo estabilizar a região cervical afetada pelo acidente, e o pós-operatório tem ocorrido dentro do esperado pela equipe responsável pelo tratamento.

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O caso teve início quando Marquito sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta, o que fez com que ele perdesse o controle do veículo. Após o impacto, o humorista precisou ser internado e chegou a permanecer em coma induzido. Dias depois, passou por uma primeira cirurgia de grande porte, com duração de várias horas.

Desde então, o quadro vem sendo acompanhado de perto por profissionais de diferentes áreas da saúde. Apesar da melhora gradual, ele ainda deve passar por novos procedimentos, incluindo a correção de uma fratura na clavícula, o que prolonga o período de internação.

Com mais de duas décadas de carreira na televisão, Marquito se tornou uma figura popular entre o público brasileiro, especialmente por seu trabalho no SBT. Enquanto segue em recuperação, fãs e colegas continuam acompanhando sua evolução e torcendo por sua plena recuperação.

Leia o boletim médico na íntegra:

"A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli, internado na instituição desde o dia 07 de março (sábado) apresenta evolução clínica favorável. Na última quinta-feira (19), foi submetido a procedimento cirúrgico de fixação da coluna cervical, evoluindo conforme o esperado no pós-operatório. Encontra-se, ainda, em programação cirúrgica para correção de fratura de clavícula. Até o momento permanece sem previsão de alta hospitalar e segue em processo de reabilitação, sob acompanhamento da equipe multidisciplinar", informou o hospital.