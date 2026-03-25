Crepúsculo: Robert Pattinson diz que ninguém era Team Jacob - (crédito: Observatorio do Cinema)

O debate entre Team Edward e Team Jacob marcou a cultura pop a partir de 2008, quando Crepúsculo se tornou um fenômeno global. No entanto, para Robert Pattinson, que interpretou Edward Cullen, a disputa nunca foi equilibrada.

Em entrevista ao Canal Plus, o ator minimizou a rivalidade entre os personagens e afirmou que a preferência do público era clara: "Ninguém era Team Jacob", disse Pattinson, em tom bem-humorado. "Isso era só uma estratégia de marketing".

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Lançado originalmente em 2008, o filme deu início a uma das sagas mais populares do cinema dos anos 2000. Baseada nos livros de Stephenie Meyer, a série acompanhou a história de Bella Swan e Edward Cullen ao longo de cinco filmes, encerrando seu ciclo nos cinemas em 2012 com Amanhecer: Parte 2.

Além de relembrar o sucesso de Crepúsculo, Pattinson vive uma fase movimentada na carreira. O ator está confirmado no filme O Drama, da A24, ao lado de Zendaya, e também integra o elenco de A Odisséia, novo projeto de Christopher Nolan, além de ter presença garantida em Duna: Parte 3 como o vilão Scytale. Todos os filmes chegam aos cinemas este ano.

Retorno de Crepúsculo

A Netflix vai produzir uma série animada baseada na saga Crepúsculo. Sinead Daly (Tell Me Lies) assinará o roteiro e será responsável pela produção executiva da série, que terá como base o livro Sol da Meia-Noite, de Stephenie Meyer.

Lançada em 2020, a obra conta a história do primeiro livro da saga sob a perspectiva de Edward, e não de Bella. A autora também servirá como produtora executiva do projeto.

Não há previsão de lançamento para a série. Baseada nos livros de Stephenie Meyer, a franquia Crepúsculo foi um fenômeno mundial entre 2008 e 2012, acumulando cinco filmes de sucesso e transformando Robert Pattinson e Kristen Stewart em estrelas internacionais.

Ao todo, a saga Crepúsculo arrecadou US$ 3,36 bilhões em bilheteria mundial, consolidando-se como um fenômeno comercial e cultural. A saga Crepúsculo está disponível na Netflix.

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