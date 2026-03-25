Andréa Beltrão e Fábio Assunção protagonizam nova série da Netflix

Enfim Sós, nova série de comédia nacional, tem sua primeira imagem revelada e anuncia o elenco principal da produção. Dirigida por Maurício Farias e com texto final de Cláudio Paiva, a série reúne Andréa Beltrão, Fábio Assunção, Cláudia Abreu, Marco Ricca, Carol Duarte e Jaffar Bambirra para dar vida à trama.

Na história, em busca de descanso e tranquilidade, o casal Marta e Alberto (Andréa Beltrão e Fábio Assunção) decide se mudar para Paraty, mas antes que possam ter um tempo a dois, os filhos adultos (Carol Duarte e Jaffar Bambirra) retornam para casa. Enfim Sós explora temas de convivência, afeto e diferenças entre gerações para construir a comédia.

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A série original Netflix, roteirizada por Cláudio Paiva, a partir da ideia original de Patrícia Leme, possui direção artística de Maurício Farias, que é o mesmo diretor de A Grande Família (2001), Tapas & Beijos (2011) e Tá no Ar: a TV na TV (2014). A data de estreia ainda não foi definida.