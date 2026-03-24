Euphoria: Rue desolada e Cassie sensual no pôster brasileiro da 3ª temporada

Nova temporada estreia em 12 de abril

Euphoria: Rue desolada e Cassie sensual no pôster brasileiro da 3ª temporada - (crédito: Observatorio do Cinema)
Euphoria: Rue desolada e Cassie sensual no pôster brasileiro da 3ª temporada - (crédito: Observatorio do Cinema)

A HBO Max divulgou um pôster nacional da 3ª temporada de Euphoria, destacando os personagens principais. Euphoria acompanha um grupo de adolescentes que gira em torno de Rue (Zendaya), uma jovem viciada que tenta se manter sóbria enquanto enfrenta dilemas familiares e emocionais.

A 3ª temporada avança cinco anos no tempo, mostrando Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) casados e vivendo nos subúrbios, enquanto Rue está no México, pagando sua dívida com a traficante Laurie (Martha Kelly). Levinson já havia revelado que Jules (Hunter Schafer) está na escola de artes e Maddy (Alexa Demie) trabalha em uma agência de talentos em Hollywood.

A HBO anunciou 18 novos integrantes no elenco da nova temporada de Euphoria, incluindo Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler e Eli Roth. Entre as novas adições estão também Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon e Sam Trammell.

Outros nomes anunciados anteriormente incluem Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten e Asante Blackk.

Ficam de fora Austin Abrams, Algee Smith e Storm Reid, que confirmou que sua personagem Gia, irmã de Rue, não aparecerá na nova temporada. Barbie Ferreira deixou a série em 2022, e Angus Cloud, intérprete de Fezco, morreu em julho de 2023, aos 25 anos.

Exibida pela última vez em 2022, a série criada por Sam Levinson é um dos maiores sucessos da HBO e acumula 25 indicações e nove vitórias no Emmy. As duas temporadas de Euphoria estão disponíveis na HBO Max. O 3º ano estreia em 12 de abril. Na arte, Rue está desolada e Cassie aparece sensualizando.

DA
DA

Diego Almeida

    Por Diego Almeida
    postado em 24/03/2026 17:52
