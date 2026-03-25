Coletivo Ibranova lança série documental sobre a cultura de rua do DF

Nesta quarta-feira (25/3), o grupo Ibranova disponibilizou a série documental Culturas Urbanas. O projeto tem quatro episódios e conta diferentes formas de arte são produzidas no Distrito Federal. Essas manifestações vão além do entretenimento e se consolidam como ferramentas de formação, identidade e impacto social. Os episódios estão disponíveis no YouTube e têm classificação indicativa livre.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O primeiro episódio apresenta Fab Girl, dançarina de breaking e educadora que encontrou na dança um caminho de reconexão com a própria história e um mecanismo de transformação coletiva. A narrativa evidencia a dança como território de afeto, ancestralidade e construção de novas possibilidades para jovens da periferia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No segundo episódio, o foco é a Batalha da Escada, na Universidade de Brasília (UnB), lugar onde a rima improvisada se transforma em instrumento de pensamento crítico, expressão política e fortalecimento comunitário. Mais do que uma disputa de MCs, o espaço se consolida como um ecossistema de formação e pertencimento.
No terceiro episódio, a cidade se transforma em tela a partir da trajetória de Pedro Sangeon, artista visual que utiliza o espaço público como território de reflexão e sensibilidade. Suas obras propõem pausas no cotidiano urbano e convidam o público a ressignificar a relação com a cidade, mostrando como a arte de rua pode criar novos territórios simbólicos e ampliar o olhar sobre o mundo.
O quarto e último episódio mostra a narrativa de Wesley Santos, criador da marca Verdurão. A marca tornou-se símbolo da cultura urbana brasiliense. A partir da moda, do skate e das ruas, o episódio revela como o projeto contribui para afirmar o orgulho de ser de Brasília e traduz, em linguagem estética, uma identidade em constante construção.
Saiba Mais
- Revista do Correio Sobremesas de liquidificador: 3 receitas rápidas, leves e irresistíveis
- Flipar Paris entre história e charme: pontos turísticos da Cidade-Luz
- Diversão e Arte 'Crepúsculo': Robert Pattinson diz que ninguém era Team Jacob
- Flipar Cidade goiana de Cristalina tem maior reserva de cristais do planeta
- Flipar Cidade de Zwolle inova ao pavimentar rua com plástico reciclável
- Diversão e Arte "Dona Beja" encerra trajetória no streaming e autor celebra repercussão
- Diversão e Arte Danielle Winits relembra parceria com Gerson Brenner: "Nossa história não terminou"
- Turismo Show da Shakira no Rio 2026 impulsiona turismo internacional e reforça vocação global de Copacabana
- Cidades DF Grupo volta a atacar, tortura e extorque homem após encontro por aplicativo
- Flipar Natureza em colapso: os rios mais poluídos do planeta