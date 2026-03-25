Coletivo Ibranova lança série documental sobre a cultura de rua do DF

Nesta quarta-feira (25/3), o grupo Ibranova disponibilizou a série documental Culturas Urbanas. O projeto tem quatro episódios e conta diferentes formas de arte são produzidas no Distrito Federal. Essas manifestações vão além do entretenimento e se consolidam como ferramentas de formação, identidade e impacto social. Os episódios estão disponíveis no YouTube e têm classificação indicativa livre.

O primeiro episódio apresenta Fab Girl, dançarina de breaking e educadora que encontrou na dança um caminho de reconexão com a própria história e um mecanismo de transformação coletiva. A narrativa evidencia a dança como território de afeto, ancestralidade e construção de novas possibilidades para jovens da periferia.

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No segundo episódio, o foco é a Batalha da Escada, na Universidade de Brasília (UnB), lugar onde a rima improvisada se transforma em instrumento de pensamento crítico, expressão política e fortalecimento comunitário. Mais do que uma disputa de MCs, o espaço se consolida como um ecossistema de formação e pertencimento.

No terceiro episódio, a cidade se transforma em tela a partir da trajetória de Pedro Sangeon, artista visual que utiliza o espaço público como território de reflexão e sensibilidade. Suas obras propõem pausas no cotidiano urbano e convidam o público a ressignificar a relação com a cidade, mostrando como a arte de rua pode criar novos territórios simbólicos e ampliar o olhar sobre o mundo.

O quarto e último episódio mostra a narrativa de Wesley Santos, criador da marca Verdurão. A marca tornou-se símbolo da cultura urbana brasiliense. A partir da moda, do skate e das ruas, o episódio revela como o projeto contribui para afirmar o orgulho de ser de Brasília e traduz, em linguagem estética, uma identidade em constante construção.