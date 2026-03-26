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Salão do Artesanato leva produção de 21 estados ao Parque da Cidade

Evento reúne mais de 500 artesãos de todas as regiões do Brasil para uma experiência cultural com entrada gratuita

21º Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras chega no Pavilhão do Parque da Cidade, de 1º a 5 de abril - (crédito: Divulgação)
21º Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras chega no Pavilhão do Parque da Cidade, de 1º a 5 de abril - (crédito: Divulgação)

O 21º Salão do Artesanato — Raízes Brasileiras chega ao Pavilhão do Parque da Cidade, de 1º a 5 de abril. Com a participação de 21 estados e do Distrito Federal, o evento reúne a exposição e comercialização de peças, oficinas gratuitas de gastronomia e artesanato, praça de alimentação temática e programação cultural com música, cordel, repente, teatro infantil e palhaçaria. 

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Na programação vai ter o cordel com Tupãira Tapuia, no teatro com A Excêntrica Família FirulaMarmotagem & Cia Mamulengo Lengo Tengo, além de circo e palhaçaria com a Companhia Cosmonautas Mágicos e Oráculo da Palhaça. Na música, estão artistas de diversos estilos, com Jacarandá e Braúna na viola, Claudivan Santiago no sertanejo, Som de Minas na música mineira, Chico de Assis e João Santana no repente, Aperto de Mão no chorinho, Boi Jatobá no boi bumbá, Maísa Arantes na rabeca e pife, além de Rosana Brown e Salomão di Pádua, na MPB. 

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“Nosso papel é destacar o artesanato como parte essencial da cultura brasileira e força econômica e social. Por trás de cada peça há artistas que preservam tradições, transformam matérias-primas em expressão cultural e geram renda para suas comunidades. O que hoje o mundo chama de sustentabilidade está na origem do fazer artesanal”, afirma Leda Simone Alves, produtora do Salão.

Além das apresentações, o salão também conta com oficinas gastronômicas, de cerâmica e de acessibilidade no artesanato. Cada oficina contará com cerca de 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição no local. O salão conta com recursos do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), do Sebrae, Senac e dos governos de Minas Gerais e Goiás.  


Serviço

21º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras

No Pavilhão do Parque da Cidade, de 1º a 5 de abril. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/03/2026 11:44
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