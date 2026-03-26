Salão do Artesanato leva produção de 21 estados ao Parque da Cidade

21º Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras chega no Pavilhão do Parque da Cidade, de 1º a 5 de abril - (crédito: Divulgação)

O 21º Salão do Artesanato — Raízes Brasileiras chega ao Pavilhão do Parque da Cidade, de 1º a 5 de abril. Com a participação de 21 estados e do Distrito Federal, o evento reúne a exposição e comercialização de peças, oficinas gratuitas de gastronomia e artesanato, praça de alimentação temática e programação cultural com música, cordel, repente, teatro infantil e palhaçaria.

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Na programação vai ter o cordel com Tupãira Tapuia, no teatro com A Excêntrica Família Firula, Marmotagem & Cia e Mamulengo Lengo Tengo, além de circo e palhaçaria com a Companhia Cosmonautas Mágicos e Oráculo da Palhaça. Na música, estão artistas de diversos estilos, com Jacarandá e Braúna na viola, Claudivan Santiago no sertanejo, Som de Minas na música mineira, Chico de Assis e João Santana no repente, Aperto de Mão no chorinho, Boi Jatobá no boi bumbá, Maísa Arantes na rabeca e pife, além de Rosana Brown e Salomão di Pádua, na MPB.

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“Nosso papel é destacar o artesanato como parte essencial da cultura brasileira e força econômica e social. Por trás de cada peça há artistas que preservam tradições, transformam matérias-primas em expressão cultural e geram renda para suas comunidades. O que hoje o mundo chama de sustentabilidade está na origem do fazer artesanal”, afirma Leda Simone Alves, produtora do Salão.

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Além das apresentações, o salão também conta com oficinas gastronômicas, de cerâmica e de acessibilidade no artesanato. Cada oficina contará com cerca de 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição no local. O salão conta com recursos do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), do Sebrae, Senac e dos governos de Minas Gerais e Goiás.





Serviço

21º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras

No Pavilhão do Parque da Cidade, de 1º a 5 de abril. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.