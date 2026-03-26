Sidney Sampaio fala sobre nova fase após conversão e casamento com médica - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sidney Sampaio abriu o coração sobre a atual fase de mudanças que vivencia na sua vida. O ator, que em janeiro se converteu ao evangelismo, no início deste mês de março se casou com a médica dermatologista Luana Sales.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista descreveu o relacionamento com a profissional de saúde, ao qual fez confissões inéditas: "Demora um tempo para encontrar a pessoa certa, mas quando a gente encontra, temos certeza. Tenho certeza de que ela é a pessoa certa para mim. Ela é uma mulher de Deus e me ajudou muito nesse processo de transformação, o que mostra a diferença que uma mulher sábia faz ao nosso lado", disse.

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Sidney Sampaio ainda descreveu determinadas situações, ao qual ele considerou essencial para a relação com a médica: "Ela tem sido meu apoio em todos os sentidos, principalmente no espiritual. No início, quando a convidei para sair, ela me convidou para ir à igreja com ela. Eu vi aquilo como um sinal e aceitei", explicou.

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"Nosso primeiro encontro foi na igreja, como amigos. Acredito que quando colocamos Deus na frente de um relacionamento, tudo é diferente: a troca, o companheirismo, a ajuda mútua", derreteu-se Sidney. O ator, por sua vez, não descartou a possibilidade de ter filhos com Luana Sales: "Pretendo ter mais filhos, pois sou um paizão babão e estou aberto para receber mais essa bênção", pontuou.

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