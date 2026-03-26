'O Drama': Fala de Zendaya em filme gera polêmica antes da estreia

O filme ainda não foi lançado, mas a repercussão já levanta debate sobre como temas sensíveis são retratados em produções recentes - (crédito: Observatorio do Cinema)

O filme O Drama, estrelado por Zendaya e Robert Pattinson, virou alvo de críticas antes mesmo de chegar aos cinemas. A produção, que estreia em abril, tem gerado repercussão por um dos elementos centrais de sua história.

Leia também: Rosalía suspende show na Itália por intoxicação alimentar

Dirigido por Kristoffer Borgli, o longa acompanha um casal prestes a se casar, até que revelações do passado colocam o relacionamento em risco. No entanto, uma das cenas do filme chamou atenção de forma negativa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cena polêmica gera reação

Segundo relatos (via TMZ), a personagem de Zendaya revela ao noivo que chegou a planejar um ataque em uma escola durante a adolescência, mas desistiu antes de colocá-lo em prática.

A revelação provocou reação de Tom Mauser, ativista e pai de uma das vítimas do massacre de Columbine, em 1999. Ele criticou a abordagem do tema no filme. "Horrível", afirmou, ao comentar a decisão de incluir o assunto na trama.

Mauser também disse que considera problemático o uso desse tipo de elemento em uma produção do gênero. Para ele, a cena tenta "humanizar" e "normalizar" casos de violência como o que ele viveu.

Apesar das críticas, o ativista destacou que pessoas que enfrentam pensamentos violentos devem buscar ajuda. Ele defendeu que situações como essa não sejam tratadas de forma leve no entretenimento.

O filme ainda não foi lançado, mas a repercussão já levanta debate sobre como temas sensíveis são retratados em produções recentes. Enquanto isso, o público aguarda para ver como a cena será apresentada na versão final.

Tudo sobre O Drama

Detalhes sobre a trama são escassos, apenas se sabe que vai girar em torno de um casal cujo romance muda dramaticamente antes do dia do casamento.

Além de Zendaya e Pattinson, o filme também conta com Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Gates no elenco.

A direção ficou a cargo de Kristoffer Borgli – este será o segundo filme do diretor para a produtora após o sucesso de O Homem dos Sonhos.

Além de dirigir, Borgli também escreveu o longa, produzido por Ari Aster (Hereditário, Midsommar). O Drama chegará aos cinemas brasileiros em 9 de abril.