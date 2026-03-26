'Demolidor: Renascido': 3ª temporada terá novo começo, diz Charlie Cox

A série da Marvel acompanha Matt Murdock, que, abalado por um trauma, deixa de ser o Demolidor e foca na carreira de advogado - (crédito: Observatorio do Cinema)

O ator Charlie Cox afirmou que a 3ª temporada de Demolidor: Renascido terá mudanças em relação aos anos anteriores. Segundo ele, a nova fase da série terá um tom diferente.

Em entrevista à EW, Cox comentou que ainda não leu todo o roteiro. "Eu não li tudo", disse. "Mas não, parece que deixamos para trás a fase do Prefeito Fisk. Parece que é um novo capítulo, um novo começo, de certa forma."

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De acordo com o ator: "Ainda é uma continuação, obviamente, mas é um pouco diferente", explicou. "Não posso revelar nada, mas é algo novo, o que é divertido."

Atualmente está sendo exibida a 2ª temporada de Demolidor: Renascido, com novos episódios lançados às terças-feiras, às 22h, no Disney+.

Tudo sobre Demolidor: Renascido

A série da Marvel acompanha Matt Murdock, que, abalado por um trauma, deixa de ser o Demolidor e foca na carreira de advogado. Mas quando Wilson Fisk se torna prefeito de Nova York e ameaça transformar a cidade à sua imagem, Matt é forçado a retomar a vida de vigilante. Entre confrontos com Fisk e segredos do passado, ele precisa lidar com dilemas morais enquanto luta para proteger a cidade.

Lançada no início de 2025, a primeira temporada de Demolidor: Renascido marcou o retorno de vários integrantes do elenco original da série da Netflix e se tornou a primeira produção da Marvel com classificação indicativa para maiores de 18 anos.

A 2ª temporada contará com o retorno de Krysten Ritter como Jessica Jones, a reaparição de Elden Henson como Foggy Nelson e a entrada de Matthew Lillard, conhecido por filmes de terror como Pânico e Scooby-Doo, como Mr. Charles, um político poderoso que trabalhará em oposição direta ao prefeito Wilson Fisk.

O elenco de Demolidor: Renascido conta com Charlie Cox como Matt Murdock/Demolidor, Elden Henson como Foggy Nelson, Deborah Ann Woll como Karen Page, Wilson Bethel como Bullseye, e Vincent DOnofrio como Wilson Fisk, o Rei do Crime. Jon Bernthal também está de volta como Frank Castle/Justiceiro.

A 2ª temporada de Demolidor: Renascido tem novos episódios lançados às terças-feiras, às 22h, no Disney+.