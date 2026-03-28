Silvia Abravanel deixa o SBT, entra na política e surpreende com novo projeto infantil - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A apresentadora Silvia Abravanel decidiu dar um novo rumo à sua carreira e anunciou que vai deixar o comando do Sábado Animado, no SBT.

A filha de Silvio Santos revelou que pretende se candidatar ao cargo de deputada federal, marcando sua entrada oficial na política e surpreendendo o público com a mudança de trajetória.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além da saída da televisão, Silvia também contou que está investindo em um novo projeto fora da TV. A apresentadora anunciou que vai lançar um desenho animado chamado Silvinha em seu canal no YouTube, com a proposta de continuar próxima do público infantil, agora no ambiente digital.

Leia também: Jojo Todynho fala sobre nova fase e cuidados com a saúde mental

A ideia é apostar em conteúdos voltados para crianças, com histórias e personagens próprios, ampliando sua presença além da televisão.

A saída do Sábado Animado marca o fim de um ciclo importante em sua carreira, já que ela esteve à frente do programa por anos e se tornou um dos rostos mais conhecidos do público infantil na emissora.

Agora, dividindo seu foco entre a política e novos projetos na internet, Silvia Abravanel inicia uma fase completamente diferente, mas sem se afastar totalmente do público que a acompanha desde a TV.