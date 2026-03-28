Silvia Abravanel deixa o SBT, entra na política e surpreende com novo projeto infantil

A apresentadora Silvia Abravanel decidiu dar um novo rumo à sua carreira e anunciou que vai deixar o comando do Sábado Animado, no SBT.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A filha de Silvio Santos revelou que pretende se candidatar ao cargo de deputada federal, marcando sua entrada oficial na política e surpreendendo o público com a mudança de trajetória.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Além da saída da televisão, Silvia também contou que está investindo em um novo projeto fora da TV. A apresentadora anunciou que vai lançar um desenho animado chamado Silvinha em seu canal no YouTube, com a proposta de continuar próxima do público infantil, agora no ambiente digital.
A ideia é apostar em conteúdos voltados para crianças, com histórias e personagens próprios, ampliando sua presença além da televisão.
A saída do Sábado Animado marca o fim de um ciclo importante em sua carreira, já que ela esteve à frente do programa por anos e se tornou um dos rostos mais conhecidos do público infantil na emissora.
Agora, dividindo seu foco entre a política e novos projetos na internet, Silvia Abravanel inicia uma fase completamente diferente, mas sem se afastar totalmente do público que a acompanha desde a TV.