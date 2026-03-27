'A Múmia 4' terá retorno de personagem clássico da franquia - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Universal Pictures confirmou o retorno de um personagem conhecido da franquia A Múmia. Segundo o The Hollywood Reporter, o ator John Hannah estará de volta ao novo filme ao lado de Brendan Fraser e Rachel Weisz.

Nos filmes originais, John Hannah interpretou Jonathan Carnahan, irmão da personagem de Rachel Weisz. O personagem é conhecido por seu perfil oportunista e por se envolver em situações caóticas ao longo da trilogia.

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Jonathan apareceu em todos os três filmes lançados no início dos anos 2000. Já Rachel Weisz participou dos dois primeiros, enquanto Brendan Fraser liderou a franquia como protagonista.

Detalhes de A Múmia 4 ainda não foram divulgados. O projeto marca a continuidade da saga iniciada em 1999, que acompanha um caçador de tesouros envolvido em eventos sobrenaturais no Egito.

A Múmia 4 deve começar suas filmagens em agosto, marcando o retorno de Fraser como Rick OConnell 18 anos após sua última aparição na franquia. Weisz também está confirmada de volta como Evie.

Tudo sobre A Múmia 4

Brendan Fraser e Rachel Weisz estão confirmados no elenco, retomando os papéis de Rick e Evelyn OConnell. Os dois estrelaram A Múmia, de 1999, e O Retorno da Múmia, de 2001. Weisz não participou do terceiro filme, A Múmia: Tumba do Imperador Dragão, lançado em 2008.

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A Múmia 4 será dirigido pela dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, conhecidos como Radio Silence e responsáveis pelos sucessos Pânico 5, Pânico 6 e Casamento Sangrento 2.

Sean Daniel, produtor da trilogia original ao lado do falecido James Jacks, retorna à produção, agora acompanhado de William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein, parceiros de longa data da Radio Silence pela produtora Project X Entertainment – também envolvida em Abigail e nos dois últimos Pânico. O roteiro é assinado por David Coggeshall.

De acordo com fontes próximas à produção, o novo longa não será um reboot, mas sim uma continuação direta dos dois primeiros filmes, desconsiderando os eventos do terceiro (A Múmia: Tumba do Imperador Dragão, de 2008).

A Múmia 4 tem estreia marcada para 19 de maio de 2028.

O filme original de A Múmia está disponível no Prime Video.