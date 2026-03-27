Nova versão de 'Cheias de Charme' traz Isabelle Drummond como Cida - (crédito: Observatorio da TV)





A atriz Isabelle Drummond voltará a interpretar Cida, personagem central de Cheias de Charme (2012), em uma nova versão da história produzida para o Globoplay. O projeto será lançado no formato de novelinha vertical, com episódios curtos pensados para o consumo em dispositivos móveis.

A releitura atualiza a trajetória da personagem e revisita o universo das Empreguetes, trio formado por Cida, Rosário (Leandra Leal) e Penha (Taís Araujo), mantendo o foco nas relações pessoais e na ascensão das protagonistas.

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Isabelle, que atualmente está no ar em Coração Acelerado como Naiane uma vilã mimada e possessiva comentou como imagina a vida de Cida 14 anos depois: "Acho que ela teria se tornado filantropa, ligada à defesa das mulheres e ainda próxima da arte", afirmou.

A atriz também projeta reencontros do trio em momentos ligados à música e à celebração, elementos que marcaram a trama original. A produção preserva a essência da obra escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, agora adaptada para o novo formato.