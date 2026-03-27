'Algo Horrível Vai Acontecer': Entenda a maldição da família de Rachel - (crédito: Observatorio do Cinema)

ATENÇÃO para spoilers da série abaixo!

A série Algo Horrível Vai Acontecer, da Netflix, revela aos poucos que o terror vivido por Rachel está ligado a uma maldição antiga que acompanha sua família. O que começa como um suspense psicológico evolui para uma história marcada por elementos sobrenaturais e regras rígidas impostas por uma entidade conhecida como Morte.

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Ao longo da trama, fica claro que Rachel não está apenas nervosa com o casamento. Os sinais físicos, como sangramentos e sensação constante de ameaça, indicam que ela é a próxima vítima de um ciclo que se estende por gerações.

Como funciona a maldição

A maldição afeta membros da família há cerca de 200 anos e está diretamente ligada ao casamento. Eles podem se relacionar livremente, inclusive ter filhos, desde que não formalizem a união.

O problema começa no momento em que decidem se casar. A partir daí, a pessoa precisa se casar com sua alma gêmea até o pôr do sol no dia da cerimônia. Caso contrário, a consequência é a morte de forma violenta, com sangue escorrendo pelo rosto.

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Se desistir do casamento, a pessoa não escapa. Nesse caso, a maldição é transferida para o parceiro e toda a sua linhagem, perpetuando o ciclo.

A origem da maldição

A história não começa com a família de Rachel. Séculos antes, uma mulher fez um acordo com a Morte após perder o noivo em um acidente. Desesperada, ela aceitou trazê-lo de volta à vida sob uma condição.

Se ele fosse realmente sua alma gêmea, tudo ficaria bem. Caso contrário, ela morreria ao se casar com ele. Sem saber das consequências, ela aceitou o pacto, dando início à maldição que passaria por gerações.

Com o tempo, o ciclo foi transferido para a família Harkin, tornando Rachel mais uma peça nesse sistema.

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O papel da Morte e do Observador

Na série, a Morte é retratada como uma entidade consciente que acompanha cada geração, pronta para agir quando as regras são quebradas.

Existe também a figura do Observador, interpretado por Zlatko Buri. Ele acompanha os eventos e tem a função de testemunhar os casamentos, além de alertar as vítimas com a pergunta: Você tem certeza de que essa pessoa é a certa?.

O personagem está preso a essa função há 200 anos, como punição por ter abandonado sua noiva no altar. Ao final da história, ele é libertado, e Rachel assume seu lugar.

Como o final mantém o ciclo

O desfecho mostra que a maldição está longe de acabar. Nicky, que deveria ser o parceiro de Rachel, acaba tomando uma decisão que desencadeia uma tragédia.

Ao recusar o casamento no altar, ele transfere a maldição para sua própria família, causando mortes imediatas entre os presentes. Em seguida, manipula a situação para sobreviver, garantindo sua continuidade dentro da história.

Alguns personagens escapam por acreditarem estar com suas almas gêmeas, enquanto outros permanecem ameaçados no futuro.

Rachel, agora como nova Observadora, passa a acompanhar o ciclo da maldição, garantindo que ela continue afetando novas gerações.

Os oito episódios de Algo Horrível Vai Acontecer estão disponíveis na Netflix.