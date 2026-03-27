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Jojo Todynho fala sobre nova fase e cuidados com a saúde mental

Influenciadora encara rotina intensa entre fama e estudos com Direito

Jojo Todynho fala sobre nova fase e cuidados com a saúde mental - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Jojo Todynho fala sobre nova fase e cuidados com a saúde mental - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jojo Todynho atualmente vivencia uma fase repleta de compromissos artísticos, projetos empresariais e, para além disto, a dedicação total à faculdade de Direito.

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Em entrevista ao Site GLP4, a influenciadora e campeã de A Fazenda 12 descreveu sobre a nova fase marcada por desafios, amadurecimento e a busca constante por crescimento pessoal e profissional.

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"Olha, não é fácil não, tá? Mas quando a gente quer, a gente dá um jeito", afirmou ela, que descreveu sua decisão de cursar Direito por meio de um desejo pessoal de fortalecimento: "Eu sempre fui muito focada e entendi que precisava crescer não só como artista, mas como mulher também. O Direito veio justamente disso: de querer conhecimento, saber me posicionar melhor, entender meus direitos e não depender de ninguém", explicou.

Ao longo da carreira, Jojo Todynho colecionou conquistas, mas também aprendizados importantes, principalmente sobre suas relações pessoais e autoconfiança. "O maior aprendizado foi entender que nem todo mundo que tá do seu lado tá por você. Aprendi a selecionar, a confiar mais em mim e a não me deixar levar pela opinião dos outros", refletiu.

Em meio à rotina intensa, cuidar da saúde mental também se tornou prioridade para a famosa em meio as polêmicas que se envolve na web: "Eu faço terapia, me afasto quando preciso, cuido da minha energia. Nem tudo a gente precisa responder, nem tudo merece nossa atenção", pontuou.

 

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 27/03/2026 20:26
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