"Vingadores: Doutor Destino" e "Duna 3" têm uma incrível coincidência

A coincidência entre Vingadores: Doutor Destino e Duna 3 promete um feito incomum nas bilheterias. Os dois longas chegam aos cinemas no mesmo dia, em 17 de dezembro de 2026, e compartilham um nome importante no elenco: Florence Pugh.

Os lançamentos simultâneos devem transformar a data em um dos maiores eventos do ano nas salas de cinema, com expectativa de público alto para ambas as produções. A combinação de duas franquias populares pode impulsionar sessões duplas e ampliar o alcance das estreias.

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No universo da Marvel, Doutor Destino é tratado como um dos maiores eventos do estúdio até agora. O filme reúne heróis de diferentes equipes, incluindo Vingadores, Wakandanos, Thunderbolts, Quarteto Fantástico e X-Men, todos enfrentando o vilão vivido por Robert Downey Jr.

No outro lado, Duna 3 encerra a trilogia dirigida por Denis Villeneuve, baseada na obra de Frank Herbert. A produção dá continuidade à história de Paul Atreides e amplia os conflitos políticos e pessoais apresentados nos filmes anteriores.

Florence Pugh em duas franquias

Florence Pugh retorna como Yelena Belova em Vingadores: Doutor Destino, personagem introduzida em Viúva Negra e que passou a integrar os Thunderbolts. Já em Duna 3, a atriz vive a princesa Irulan, figura ligada ao imperador e peça importante nos desdobramentos da trama.

Apesar da presença confirmada nos dois projetos, ainda não se sabe o tamanho de sua participação em cada filme. No caso da Marvel, o grande número de personagens pode limitar o espaço individual, enquanto em Duna sua personagem tende a ganhar mais relevância na narrativa.

A expectativa também gira em torno do desempenho financeiro. Filmes dos Vingadores costumam ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares, enquanto a franquia Duna vem crescendo a cada lançamento.

Caso ambos atinjam números elevados, Pugh pode protagonizar um raro momento em que dois grandes sucessos dividem o mesmo fim de semana de estreia.

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