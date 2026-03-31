Além de Céline: 5 artistas que voltaram aos palcos após graves doenças

O anúncio do retorno de Céline Dion aos palcos, quatro anos após seu diagnóstico da rara “síndrome da pessoa rígida”, emocionou fãs ao redor do mundo. A jornada da cantora canadense é um poderoso exemplo de resiliência, mas ela não está sozinha. A história da música é marcada por artistas que enfrentaram graves problemas de saúde e deram a volta por cima.

Essas trajetórias de superação inspiram e mostram a força por trás dos ídolos. Relembre cinco casos de músicos que, assim como Céline, pausaram suas carreiras para cuidar da saúde e protagonizaram um retorno triunfal, reafirmando seu talento e paixão pela arte.

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Lady Gaga e a fibromialgia

A cantora Lady Gaga revelou em 2017 que sofre de fibromialgia, uma condição que causa dores crônicas generalizadas. A luta contra a doença foi um dos temas centrais do documentário “Gaga: Five Foot Two”, da Netflix. As dores intensas a forçaram a cancelar parte de sua turnê mundial. Após um período de tratamento e recuperação, ela retornou com força total, estrelando residências de sucesso em Las Vegas e lançando novos álbuns.

A turnê de superação de Phil Collins

Um dos maiores nomes do rock, Phil Collins enfrentou uma série de problemas de saúde, incluindo danos nos nervos que o impediram de tocar bateria e diversas cirurgias nas costas. Com a mobilidade comprometida, muitos acreditaram que sua carreira nos palcos havia chegado ao fim. No entanto, ele surpreendeu a todos com a turnê "Not Dead Yet" (“Ainda Não Morri”, em tradução livre), na qual se apresentava sentado, mostrando que sua voz e carisma permaneciam intactos.

Selena Gomez e a luta contra o lúpus

A jovem estrela pop Selena Gomez foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune que a levou a precisar de um transplante de rim em 2017. A artista fez várias pausas na carreira para focar em seu tratamento e em sua saúde mental, falando abertamente sobre os desafios que enfrentava. Recuperada, ela voltou à música, lançou projetos aclamados e se consolidou como atriz na série de sucesso “Only Murders in the Building”.

Justin Bieber e a doença de Lyme

Justin Bieber compartilhou publicamente seu diagnóstico de doença de Lyme e mononucleose crônica, condições que afetaram severamente sua saúde física e mental. O cantor passou por um longo período afastado dos holofotes para se tratar. Seu retorno foi marcado pelo lançamento dos álbuns “Changes” e “Justice”, que exploram suas vulnerabilidades e seu processo de cura, conectando-se ainda mais com seu público.

A voz recuperada de Shania Twain

A rainha do country pop, Shania Twain, quase perdeu sua principal ferramenta de trabalho: a voz. Ela foi diagnosticada com disfonia, um distúrbio vocal causado pela doença de Lyme, que a deixou sem cantar por quase 15 anos. Após anos de terapia e reabilitação vocal, Twain não apenas recuperou a capacidade de cantar, como lançou novos álbuns e voltou a realizar grandes turnês internacionais, celebrando sua impressionante recuperação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.