Demolidor: Renascido terá embate decisivo entre Matt Murdock e Wilson Fisk

O showrunner Dario Scardapane indicou que Matt Murdock deve impedir os planos políticos de Wilson Fisk ao fim da 2ª temporada de Demolidor: Renascido. Em entrevista ao New York Times, Dario afirmou que a história foi planejada em duas partes.

"A ideia sempre foi ter uma Parte 1 e Parte 2 mostrando Fisk se tornando prefeito de Nova York e Matt liderando a resistência contra isso. Essa dinâmica chega a um ponto inevitável", disse. Ele ainda ressaltou, no entanto, que isso não encerra o arco do vilão: "Mas não, isso não é o fim da história do Fisk de forma alguma".

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Scardapane também destacou que a série segue se inspirando nos quadrinhos. "Existem várias fases dos quadrinhos que fazem parte do cânone, e pegamos pedaços delas, misturamos e usamos como inspiração. Fizemos isso nesta temporada, na anterior e estamos fazendo na 3ª também".

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Tudo faz parte da história maior da luta de Matt Murdock, que respeita a lei, mas a quebra com frequência."A história nunca termina para esses dois", concluiu.

Charlie Cox recentemente também comentou o futuro da série. Em entrevista à Entertainment Weekly, o ator afirmou que a 3ª temporada deve marcar uma nova fase. "Parece que a série deixou para trás a era do prefeito Fisk e entra em um novo capítulo. Ainda é uma continuação, claro, mas é um pouco diferente", completou.

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Tudo sobre Demolidor: Renascido

A série da Marvel acompanha Matt Murdock, que, abalado por um trauma, deixa de ser o Demolidor e foca na carreira de advogado. Mas quando Wilson Fisk se torna prefeito de Nova York e ameaça transformar a cidade à sua imagem, Matt é forçado a retomar a vida de vigilante.

Entre confrontos com Fisk e segredos do passado, ele precisa lidar com dilemas morais enquanto luta para proteger a cidade. Lançada no início de 2025, a primeira temporada de Demolidor: Renascido marcou o retorno de vários integrantes do elenco original da série da Netflix e se tornou a primeira produção da Marvel com classificação indicativa para maiores de 18 anos.

A 2ª temporada contará com o retorno de Krysten Ritter como Jessica Jones, a reaparição de Elden Henson como Foggy Nelson e a entrada de Matthew Lillard, conhecido por filmes de terror como Pânico e Scooby-Doo, como Mr. Charles, um político poderoso que trabalhará em oposição direta ao prefeito Wilson Fisk.

O elenco de Demolidor: Renascido conta com Charlie Cox como Matt Murdock/Demolidor, Elden Henson como Foggy Nelson, Deborah Ann Woll como Karen Page, Wilson Bethel como Bullseye, e Vincent DOnofrio como Wilson Fisk, o Rei do Crime. Jon Bernthal também está de volta como Frank Castle/Justiceiro. A 2ª temporada de Demolidor: Renascido tem novos episódios lançados às terças-feiras, às 22h, no Disney+.