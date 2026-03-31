Irmãs encontram ator vencedor do Oscar e não o reconhecem: "Mulher..."

O astro de Hollywood Cuba Gooding Jr. estava em um restaurante quando decidiu se aproximar e conversar com duas irmãs, as influenciadoras Lorrayne Carolyne e Lyndsen vitória - (crédito: Reprodução/Instagram )

Um encontro inusitado ganhou a internet nesta semana. Em visita ao Brasil, o astro de Hollywood e vencedor do Oscar Cuba Gooding Jr. estava em um restaurante quando decidiu se aproximar e conversar com duas irmãs, as influenciadoras Lorrayne Carolyne e Lyndsen Vitória. As jovens, porém, não reconheceram o ator, e registraram o momento.

“POV: você não assiste filme e descobre depois que estava conversando com um ator de Hollywood”, escreveu Lorrayne. No vídeo, ela mostra a irmã e o ator conversando, enquanto ele mostra papéis que interpretou. “O nome dele é Cuba, vocês conhecem?”, questiona.

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No vídeo, Lorrayne conta ainda que ele participou do filme Norbit (2007) e mostra uma foto do ator.

“Qual a probabilidade de encontrar o Cuba Gooding Jr em um restaurante em um sábado qualquer? (E minha irmã não sabia quem era )”, escreveu Lyndsey em publicação no Instagram.

Nos comentários, usuários se mostraram impressionados com o desconhecimento das irmãs. “Mulher, ele é um astro... Você vive onde? Numa caverna?”, diz uma internauta. “Simplesmente Cuba Gooding Jr. Brabo, já ganhou até Oscar”, diz outro.

Aos 58 anos, Cuba Gooding Jr. é um ator consagrado no cinema estadunidense e ganhou projeção na década de 1990. Em 1996, ele conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme Jerry Maguire: A grande virada. Nos últimos anos, o artista tem se dedicado a trabalhos no cinema independente.