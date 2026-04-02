Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (02/4)

Lua Cheia e Vazia

Data estelar: Lua Cheia é Vazia das 5h54 de hoje até 9h12 HBr de amanhã.

A combinação de Lua Cheia e Vazia é um desafio para nossa humanidade, porque requer que nós, por aqui, estejamos dispostos a consagrar esse tempo a nos conectar com o Divino, independentemente da forma com que o concebamos, de acordo com nossas preferências.

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Porém, a maior parte do tempo nossa humanidade não quer saber de consagração nenhuma, prefere a profanação, que acha mais divertida e excitante, sem perceber que é assim, de excitação em excitação, que pavimenta seu ingresso ao inferno.

Não é que a distração e o divertimento sejam condições infernais, o problema não é esse, o problema é que nossa humanidade deixou de se interessar por se aproximar ao Divino. Esse é um problema grave, de efeitos perniciosos e decadentes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure dar continuidade àquilo que tenha sido iniciado, sem se meter a começar nada novo, especialmente se for algo do qual você deseje resultados concretos. A continuidade será um bom lugar para você se proteger.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As preocupações e ansiedades que se acumulam na alma sempre encontram uma maneira de se manifestarem, e isso acontece quando a gente menos espera. Se esse for o caso de hoje, finja demência e siga em frente com leveza.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Evite se preocupar hoje, domine sua mente para que não lhe faça o jogo de criar expectativas que deveriam se realizar agora sem haver o necessário fundamento para isso, porque, com certeza, o efeito disso é a ansiedade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há horas em que, com pouco esforço, muita coisa é feita. Há outros, no entanto, em que, apesar de você se esforçar e dar o melhor de si, as coisas não avançam e, inclusive, podem até retroceder. Tempos oscilantes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A boa comunicação que você andou construindo pode desabar hoje, mas isso não há de ser motivo de preocupação, porque não é uma circunstância que veio para ficar, é apenas um momento que vai passar. Com certeza.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você perceber que aquilo que normalmente não requer muita atenção, porque funciona no automático, começa a pifar, procure não se irritar com isso, mas encarar as trapalhadas com bom humor e leveza. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que fica sem resolver entre as pessoas se manifesta inesperadamente, mas se você não reagir poderá passar por essa circunstância sem arranhões. Reagir neste momento seria acender fósforo em pólvora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que andou bem pode desandar um pouco e isso não há de ser objeto de irritação para sua alma, porque não significa que haja um problema sistémico que coloque em perigo todos seus planos. É apenas um momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As concordâncias anteriores podem se transformar em discórdias, mas isso representa apenas uma fase de um longo caminho que você percorre junto a outras pessoas. Vai acontecer mais de uma vez, certeza.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Coordenar tudo que está envolvido neste momento requer um nível de atenção que, talvez, sua alma esteja com um tanto de preguiça para oferecer. Seria sábio você superar a indolência e se envolver direito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essa nuvem densa de pensamentos que evocam preocupações e ansiedades há de ser combatida por você, porém, não de forma hostil, mas com leveza e alegria, fingindo que você existe no melhor dos mundos possível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Melhor você não começar hoje nada que seja de grande interesse nem tampouco finalizar ou entregar algo, porque este é apenas um dia de continuidade e não de inícios ou de conclusões. Acompanhe o ritmo do Universo.



































