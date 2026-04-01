'Super Mario Galaxy: O Filme' gera revolta em fãs por causa de Rosalina

Super Mario Galaxy: O Filme tem recebido críticas por dar pouco espaço à personagem Rosalina, mesmo sendo central nos jogos que inspiram a história. A decisão tem gerado reação negativa entre fãs e parte da crítica.

Algumas análises do longa já apontavam que a personagem, dublada por Brie Larson, tem participação limitada. A ausência de destaque foi citada como um dos problemas que contribuíram para a recepção mais fraca no Rotten Tomatoes.

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Nas redes sociais, a decisão também não passou despercebida:"Escalar uma atriz grande que ama Mario, o universo Galaxy e a Rosalina, para dublar a personagem, e depois fazer com que ela quase não tenha o que fazer é certamente uma escolha", comentou um fã.

Outro ponto que gerou estranhamento foi o destaque dado a Fox McCloud, personagem da série Star Fox que aparece em Super Smash Bros., mas não faz parte da história original de Super Mario Galaxy. "Vamos fazer um filme de Galaxy, mas cortar a personagem mais importante da história em favor de participações que 90% do público nem vai reconhecer. Tipo, o quê?", escreveu outro usuário.

A ausência de protagonismo de Rosalina também foi alvo de críticas diretas. "Como você tem coragem de chamar de Super Mario Galaxy e deixar a Rosalina de lado?", comentou um fã. Outro comentário apontou a surpresa com a importância de Fox na trama. "Sabia que estavam deixando a Rosalina de lado no momento em que começaram a destacar o Fox do nada."

Mesmo com as críticas, o filme segue com forte expectativa comercial. A produção pode abrir com cerca de US$ 350 milhões mundialmente, o que a colocaria como a maior estreia do ano até agora. Super Mario terá universo compartilhado ao estilo do MCU? Criador responde

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Tudo sobre Super Mario Galaxy: O Filme

Inspirado no clássico jogo Super Mario Galaxy, lançado para o Nintendo Wii em 2007, o novo longa promete recriar a atmosfera cósmica da franquia, com o encanador viajando pelo espaço em busca das Power Stars para salvar a princesa Peach.Aaron Horvath e Michael Jelenic, diretores do primeiro filme, voltam à direção, com roteiro de Matthew Fogel.

Super Mario Galaxy: O Filme está em cartaz nos cinemas e marca o retorno da parceria de sucesso entre Nintendo e Illumination, após o primeiro filme arrecadar 1,3 bilhão de dólares e se tornar a quinta animação de maior bilheteria da história.

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